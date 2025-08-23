Karaborsa bilette ilk kez tutuklama kararı

Fenerbahçe-Benfica maçı öncesinde karaborsa bilet operasyonu düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ekipleri, yurt dışından gelen bir karaborsa bilet satan şüpheliyi suçüstü yakaladı.Almanya'dan maçı izlemek için İstanbul'a gelen Mecit K., alınan ifadesinde, şüphelinin kendisinden 50 Euro ve 400 TL aldığını anlattı.Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.