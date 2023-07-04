Kartal: Beraber tarih yazalım!

İsmail Kartal, motivasyon konuşmaları ile takımını yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor
F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımına motivasyon konuşmaları yaparak geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor. İlk idmanda oyuncularına seslenen 62 yaşındaki çalıştırıcı dün de yaptığı sohbet sırasında şampiyonluk vurgusunda bulundu. Önceliği 'takım olmalıyız' diyerek anlatan Kartal, "Beraber tarihe geçeceğiz. Bu sene şampiyonluk kupasını kaldırmalıyız. Yolculuğumuz başladıve bizden beklenti debüyük. Stres olabilirama bunu pozitifenerjiye çevirmemizgerekiyor. Ne olursa olsun birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.