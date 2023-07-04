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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Kartal: Beraber tarih yazalım!

Kartal: Beraber tarih yazalım!

İsmail Kartal, motivasyon konuşmaları ile takımını yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımına motivasyon konuşmaları yaparak geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor. İlk idmanda oyuncularına seslenen 62 yaşındaki çalıştırıcı dün de yaptığı sohbet sırasında şampiyonluk vurgusunda bulundu. Önceliği 'takım olmalıyız' diyerek anlatan Kartal, "Beraber tarihe geçeceğiz. Bu sene şampiyonluk kupasını kaldırmalıyız. Yolculuğumuz başladı ve bizden beklenti de büyük. Stres olabilir ama bunu pozitif enerjiye çevirmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Kartal: Beraber tarih yazalım!
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