Kartal: Beraber tarih yazalım!

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımına motivasyon konuşmaları yaparak geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor. İlk idmanda oyuncularına seslenen 62 yaşındaki çalıştırıcı dün de yaptığı sohbet sırasında şampiyonluk vurgusunda bulundu. Önceliğidiyerek anlatan Kartal, "Beraber tarihe geçeceğiz. Bu sene şampiyonluk kupasını kaldırmalıyız.Ne olursa olsun birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.