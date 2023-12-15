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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Kartal: Biraz daha hoşgörü beklerdim

Samet YÜKSEL
Kartal: Biraz daha hoşgörü beklerdim

Hedeflerinin bu kupada şampiyonluk olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Nordsjaelland hezimeti içinse sitem etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bundan sonra ilk hedeflerinin final olduğunu ifade etti. Artık kupayı kazanmayı düşündüklerini belirten deneyimli hoca, "Bugün (dün) ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha da farklı olabilirdi. İlk başta lider çıkacağız dedik ve lider çıktık. Ferdi'yi tebrik ediyorum çok iyi oynadı. Osayi'nin sakatlık durumu yok, tedbir amaçlı olarak oyundan aldık." Kartal, 6-1'lik Nordsjaelland yenilgisi için ise şu yorumu yaptı: "Eleştiri tabii ki olur. Elimiz o maçta zayıftı. 5 tane stoper yok, orta sahada 1 tane yedek yok, 15 kişi gittik oraya, suni çimdi ve çok soğuk havaydı. Mevkisinin oyuncuları olmadan sahaya çıktık. Biraz daha hoşgörü beklerdim.

TRNAVA'NIN KÂBUSU OLDU!
F.BAHÇE, Trnava ile oynadığı 4 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Slovak ekibini 2018- 19'daki eşleşmede evinde 2-0 yenip deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu kez hem içeride hem dışarıda rakibini devirdi

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Kartal: Biraz daha hoşgörü beklerdim
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