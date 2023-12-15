Kartal: Biraz daha hoşgörü beklerdim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bundan sonra ilk hedeflerinin final olduğunu ifade etti. Artık kupayı kazanmayı düşündüklerini belirten deneyimli hoca, "Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha da farklı olabilirdi. İlk başta lider çıkacağız dedik ve lider çıktık. Ferdi'yi tebrik ediyorum çok iyi oynadı. Osayi'nin sakatlık durumu yok, tedbir amaçlı olarak oyundan aldık." Kartal, 6-1'lik Nordsjaelland yenilgisi için ise şu yorumu yaptı: "Eleştiri tabii ki olur.Mevkisinin oyuncuları olmadan sahaya çıktık. Biraz daha hoşgörü beklerdim., Trnava ile oynadığı 4 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Slovak ekibini 2018- 19'daki eşleşmede evinde 2-0 yenip deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu kez hem içeride hem dışarıda rakibini devirdi