Kartal: Gece gündüz çalıştık ve kazandık

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal farklı galibiyeti şöyle yorumladı: "Rakibin organize bir takım olduğunu ve çok koştuğunu biliyorduk.Doğru bir kadro ve oyunla turun geçmek için buraya gelmiştik.Taktik disipline uyarak verdiğim görevleri yerine getirdiler.Oyuncularımı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Ülke puanı için de bu galibiyet önemliydi. Sakatlıklar nedeniyle de üzgünüz. Oyuncularımızın durumu yarın (bugün) belli olacak. "