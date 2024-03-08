Kartal: Gece gündüz çalıştık ve kazandık

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal farklı galibiyeti şöyle yorumladı: "Rakibin organize bir takım olduğunu ve çok koştuğunu biliyorduk. Günlerce evimize gitmeden analiz ettik. En küçük detayı es geçmedik. Günlerce düşünüp planı yaptık.
Doğru bir kadro ve oyunla turun geçmek için buraya gelmiştik. Planımız işledi.
Taktik disipline uyarak verdiğim görevleri yerine getirdiler. 3-0 gibi net bir skor aldık. Rövanş için avantaj elde ettik.
Oyuncularımı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Ülke puanı için de bu galibiyet önemliydi. Sakatlıklar nedeniyle de üzgünüz. Oyuncularımızın durumu yarın (bugün) belli olacak. "