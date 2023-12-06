Kartal ona can katıyor!

2021-22 sezonunda hocasının görev süresinde 14 maçta 3 gol-4 asist ile oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu yıl forma giydiği 24 karşılaşmada 10 gol-6 asist katkısı yaptı
Geçen sezon F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın tedrisatında başka bir kimliğe büründü. Kendine has vuruş stiliyle Sivasspor'u avlayıp 4-1'lik farklı galibiyette takımınırahatlatan sarı-lacivertli futbolcu,62 yaşındaki hoca ile rekor kırdı.
OKAN BURUK DEVRİNİ GEÇTİ
Kariyerindeki 15'inci teknik adam Kartal ile çıktığı maçlarda 13 gol-10 asiste imza atan İrfan Can, Başakşehir'deOkan Buruk ile yakaladığıistatistiği (12G-8A) geride bıraktı. Böylelikle İrfan Can'ın kariyerinde İsmail Kartal, en çok gol attığı ve asist yaptığı hoca olarak zirvenin yeni sahibi oldu. İkili, ilk defa 2021-22'de buluşurken İrfan Can, o dönem 14 karşılaşmayı 7 gollük (3 gol-4 asist) katkıyla tamamladı. Bu sezon tekrar bir araya gelinirken 28 yaşındaki milli futbolcu, 24 sınavda 10 golün yanı sıra arkadaşlarına 6 da asistle destek verdi. Toplamda sadece38 müsabakada tabelanın 23kez değişmesinde başrol oynadı.
F.BAHÇE İÇİNGEMİLERİ YAKTI
SEZON başında yarım kalan transfer harekatında yönetim, devre arasında Rade Krunic hamlesi ile taşları yerine koymanın peşinde. İndirim için Milan'a baskı yapan Boşnak ön libero, Edin Dzeko etkisi ile Kanarya'ya çok yakın.