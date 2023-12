Kartal ona can katıyor!

Geçen sezon F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın tedrisatında başka bir kimliğe büründü. Kendine has vuruş stiliyle Sivasspor'u avlayıpKariyerindeki 15'inci teknik adam Kartal ile çıktığı maçlarda 13 gol-10 asiste imza atan İrfan Can,Böylelikle İrfan Can'ın kariyerinde İsmail Kartal, en çok gol attığı ve asist yaptığı hoca olarak zirvenin yeni sahibi oldu. İkili, ilk defa 2021-22'de buluşurken İrfan Can, o dönem 14 karşılaşmayı 7 gollük (3 gol-4 asist) katkıyla tamamladı. Bu sezon tekrar bir araya gelinirken 28 yaşındaki milli futbolcu, 24 sınavda 10 golün yanı sıra arkadaşlarına 6 da asistle destek verdi.SEZON başında yarım kalan transfer harekatında yönetim, devre arasında Rade Krunic hamlesi ile taşları yerine koymanın peşinde. İndirim için Milan'a baskı yapan Boşnak ön libero, Edin Dzeko etkisi ile Kanarya'ya çok yakın.