Kaybetmeden değiştirmem

F.bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yine kıyafetleriyle gündemde… Sezon başında giydiği lacivert elbisesini kaybetmediği 19maçlık bölümde hiç çıkarmayan tecrübeli hocanın uğur denediği iddia edilmişti. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takım elbisesini çıkaran Kartal,4 maçtır da beyaz boğazlı kazağıile saha kenarında boy gösteriyor. Takım, bu süreçte İstanbulspor'u 5-1,Konya'yı 7-1, Gaziantep'i 1-0 ve sonolarak kupada Adanaspor'u 6-0mağlup etti. Sosyal medyada da 'Hoca yaz sıcağında da kıyafetiçıkarmaz' yorumları yapılmaya başladı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, 33 maçta 28 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2.61 puan ortalaması yakaladı.