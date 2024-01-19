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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Kaybetmeden değiştirmem

Kaybetmeden değiştirmem
F.bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yine kıyafetleriyle gündemde… Sezon başında giydiği lacivert elbisesini kaybetmediği 19 maçlık bölümde hiç çıkarmayan tecrübeli hocanın uğur denediği iddia edilmişti. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takım elbisesini çıkaran Kartal, 4 maçtır da beyaz boğazlı kazağı ile saha kenarında boy gösteriyor. Takım, bu süreçte İstanbulspor'u 5-1, Konya'yı 7-1, Gaziantep'i 1-0 ve son olarak kupada Adanaspor'u 6-0 mağlup etti. Sosyal medyada da 'Hoca yaz sıcağında da kıyafeti çıkarmaz' yorumları yapılmaya başladı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, 33 maçta 28 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2.61 puan ortalaması yakaladı.

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