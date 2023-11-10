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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Kayıplarda

Kayıplarda

Bulgaristan temsilcisi 18. dakikada Piotrowski’nin 25 metreden sert vuruşunda ağları buldu. İkinci yarı Batshuayi’nin bir topu direkte patladı. Skoru 90+2’de Rwan ilan etti. Sarı-lacivertliler grupta ilk yenilgisini alsa da liderliğini korudu

'BU OYUN YAKIŞMADI'
Ferdi Kadıoğlu karşılaşma sonrası, "Bu oyun bize yakışmadı. Adana Demirspor maçında tepkimizi ortaya koymalıyız" dedi. Ferdi, genç Yusuf'u gösterdiği performans için kutladı.

'BİRLİK ZAMANI'ZAMANI
Bir topu direkten dönen Batshuayi yenilgi sonrası şunları söyledi: "Futbol böyle bir şey bazen çok iyi olursunuz bazen bunu gerçekleştiremezsiniz. Birlikte olmak ve kalmak gelecek maçlarda kazanmak adına önemli."

BÜYÜK DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Başka renklere gönül veren gurbetçiler de destek için tribündeydi

TRNAVA PUANLA TANIŞTI
Gruptaki diğer maçta Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Trnava H Grubu'nda ilk puanını aldı

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