Kayıplarda

Ferdi Kadıoğlu karşılaşma sonrası, "Bu oyun bize yakışmadı. Adana Demirspor maçında tepkimizi ortaya koymalıyız" dedi. Ferdi, genç Yusuf'u gösterdiği performans için kutladı.Bir topu direkten dönen Batshuayi yenilgi sonrası şunları söyledi: "Futbol böyle bir şey bazen çok iyi olursunuz bazen bunu gerçekleştiremezsiniz. Birlikte olmak ve kalmak gelecek maçlarda kazanmak adına önemli."Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Başka renklere gönül veren gurbetçiler de destek için tribündeydiGruptaki diğer maçta Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Trnava H Grubu'nda ilk puanını aldı