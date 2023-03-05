Kayıpsız yola devam

ile 100. maçına Kayseri deplasmanında çıkan Enner Valencia, dalyayı golle süsledi. Süper Lig'deki son dört maçında da fileleri havalandırıp Türkiye kariyerinin en uzun serisini tekrarladı (4 maç; Mayıs-Ağustos 2022). Kasımpaşa (4), Adana Demir ve Konya (2) maçlarından sonra dün de ağları bulan 33 yaşındaki futbolcu,zirvedeki yerini korudu. Onu Karagümrük'ten 14 golle Diagne ve 13 golle Borini takip ediyor.FERDİ Kadıoğlu, attığı gol sonrası yedek kulübesindeki Arda'ya koşmuş ve asker selamı vermişti. Yıldız oyuncu bu durumu şöyle anlattı:Ferdi, golü ve galibiyet için deyorumunu yaptı. 9 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacakları Sevilla karşılaşması içinse,diye konuştu.Jesus'un vazgeçilmezlerinin başında gelen Ferdi Kadıoğlu, 28 metreden çektiği, 131 km hızla kaleyi bulan şutla Kayserispor karşısında takımını rahatlatan isim oldu. Süper Lig'de 2 asisti olan genç yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.FENERBAHÇE ile 100. maçına çıkan Enner Valencia,performansa imza attı. Maç sonunda günün anısına kendisine 100 numaralı forma Ferdi ve Jesus tarafından hediye edildi. Ekvadorlu yıldız karşılaşma sonrası sezon sonunda bitecek sözleşmesi için,yorumunu yaptı.KAYSERISPOR maçının 58. dakikasında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Takımı gelecek haftayı bay geçecek olan Macar futbolcu, 26. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisiyle takıma dönecek.OOSTERWOLDE transferiyle takımdaki geleceği tartışılmaya başlanan Lincoln Henrique, son iki maçtaki asistleriyle 'Formayı kaptırmam' mesajı verdi. Konyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasında King'e gol attıran Brezilyalı dün de Valencia'ya asist yaptı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8. kez gol pası veren Lincoln, bunların 6'sına Süper Lig'de imza attı.8 Ocak'ta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe o tarihten sonra çıktığı 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçı da kaybetmedi. Kanarya, 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.