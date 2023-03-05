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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Kayıpsız yola devam

Kayıpsız yola devam

Karşılaşmanın 6. dakikasında Valencia’nın golüyle öne geçen Kanarya, Ferdi’nin müthiş füzesi ile rahatladı. Ev sahibi takım, 90+6’da Arif Kocaman ile skoru ilan etti

ENNERJİ DEPOSU
Fenerbahçe ile 100. maçına Kayseri deplasmanında çıkan Enner Valencia, dalyayı golle süsledi. Süper Lig'deki son dört maçında da fileleri havalandırıp Türkiye kariyerinin en uzun serisini tekrarladı (4 maç; Mayıs-Ağustos 2022). Kasımpaşa (4), Adana Demir ve Konya (2) maçlarından sonra dün de ağları bulan 33 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında 23'ü bulup, zirvedeki yerini korudu. Onu Karagümrük'ten 14 golle Diagne ve 13 golle Borini takip ediyor.



O SELAM KAHRAMANLARA
FERDİ Kadıoğlu, attığı gol sonrası yedek kulübesindeki Arda'ya koşmuş ve asker selamı vermişti. Yıldız oyuncu bu durumu şöyle anlattı: "Karşılaşma öncesi Arda ile konuşmuştuk. Hangimiz gol atarsa, depremzedeleri kurtaran kahramanlar için selam işareti yapacaktık. O hareketi onun için yaptım. Hepsine teşekkür ediyoruz" Ferdi, golü ve galibiyet için de "Bizler için kolay maç değildi. Rakip de çok pozisyon yakaladı. Galibiyet ve attığım gol için mutluyum" yorumunu yaptı. 9 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacakları Sevilla karşılaşması içinse, "Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli bir maç. Alacağımız puanlarla ülkemize bu zor günlerde katkı ve moral vermek istiyoruz" diye konuştu.

131 KM HIZLA SİFTAH YAPTI!
Jesus'un vazgeçilmezlerinin başında gelen Ferdi Kadıoğlu, 28 metreden çektiği, 131 km hızla kaleyi bulan şutla Kayserispor karşısında takımını rahatlatan isim oldu. Süper Lig'de 2 asisti olan genç yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.



VALENCIA: UMARIM KALIRIM
FENERBAHÇE ile 100. maçına çıkan Enner Valencia, 52 gol, 14 asistlik performansa imza attı. Maç sonunda günün anısına kendisine 100 numaralı forma Ferdi ve Jesus tarafından hediye edildi. Ekvadorlu yıldız karşılaşma sonrası sezon sonunda bitecek sözleşmesi için, "Umarım Fenerbahçe'de kalırım. Ben öyle olmasını istiyorum" yorumunu yaptı.

SZALAİ CEZALI
KAYSERISPOR maçının 58. dakikasında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Takımı gelecek haftayı bay geçecek olan Macar futbolcu, 26. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisiyle takıma dönecek.

FORMAYI VERMEM!
OOSTERWOLDE transferiyle takımdaki geleceği tartışılmaya başlanan Lincoln Henrique, son iki maçtaki asistleriyle 'Formayı kaptırmam' mesajı verdi. Konyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasında King'e gol attıran Brezilyalı dün de Valencia'ya asist yaptı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8. kez gol pası veren Lincoln, bunların 6'sına Süper Lig'de imza attı.

G.SARAY'DAN SONRA KAYBETMEDİ
8 Ocak'ta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe o tarihten sonra çıktığı 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçı da kaybetmedi. Kanarya, 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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