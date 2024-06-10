Kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel KongresiKongrenin ilk günü divan kurulu başkanlığı seçimine tepki göstererek stadı terk eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'un 'Televizyonda buluşalım' çağrısını karşılıksız bırakmadı. İkili tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen programda öpüşüp, aradaki buzları eritti. Ali Koç başkan seçileceği kesinleşince resmi olarak açıklanmamasına rağmen rakibinin locasına gitti, Yıldırım ve ekibini kutladı. Koç,F.Bahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç, 3 yıl daha koltuğun sahibi oldu. İşte Koç'un teşekkür konuşmasından öne çıkanlar:Fenerbahçe büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine ve bunu bir demokrasi şölenine çeviren taraftarımıza teşekkür ediyoruz.Şimdi bunu gerçekleştirmezamanı. Bundansonra önümüze bakmazamanı,Başarılaradoyacağız.Rakipler adımızıduyunca artık irkilecek.Şampiyonluk yolunda, kuracağımıztakım için taahhütlerverdik.Bu yolda samimibir şekilde hiç düşünmedenBu kutsal renkler altındabirleştirici olmak için elimizdengeleni yapacağız. İlk vazifemizFenerbahçe'yi sosyalmedyada bir çerez, bir oyuncakhaline getirmeyelim.F.BahçeBeko bugün Anadolu Efes'i yenip ligde mutlu sona ulaşırsa, Başkan Ali Koç yeni döneme şampiyonlukla başlamış olacak. Seride 2-0 önde olan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve tüm biletleri biten karşılaşmayı kazanırsa 11. şampiyonluğuna ulaşacak. Jasikevicius ise hem oyuncu hem de koç olarak Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak. Efes'in kazanması halinde serinin dördüncü maçı çarşamba günü oynanacak.FenerbahçeSportif Direktörü Mario Branco, kongrenin ziyaretçileri arasındaydı. Sarılacivertli renklere gönül verenler, Portekizli spor adamına transfer isteklerini sıraladı. Bir taraftarın "Ronaldo'yu alacak mısın?" sorusuna 48 yaşındaki Branco'nun cevabı,oldu.yayımladığı mesajla Ali Koç'u tebrik etti. Türkiye Futbol Federasyonu da resmi sitesinden şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."AZİZYıldırım oyunu 16.20'de 45 numaralı sandıkta kızı Yaz ile birlikte kullanırken, küçük kız babasına zafer işareti yaparak destek verdi. Ali Koç ise eşi Nevbahar Koç'la birlikte saat 16.10'da 27 numaralı sandıkta oyunu kullandıOYkullanmaya gelenler arasında Ali Koç'u Fenerbahçeli yapan, Beşiktaşlı babası Rahmi Koç'un yanında çalışan Kamer Kaya da vardı. Koç, Kaya ile yakından ilgilendi.Fenerbahçe'nineski futbolcusu veteknik direktörüAykut Kocamanda oy kullananlararasındaydı.Tecrübeli çalıştırıcıönce sandığa gitti,ardından uzunsüre sevenleriylefotoğraf çektirdi.BİRkongre üyesinin sosyal medyadan yaptığı paylaşım yüzleri güldürdü. F.Bahçe'nin Sırp yıldızı Tadic'e kongrede bir oy verildi.BAHÇE'NİN yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından İnstagram hesabından şu mesajı paylaştı: "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!"FENERBAHÇE kongre üyeleri dün Ülker Stadı'nı bayram yerine çevirdi. Bazı üyeler 'Oy kullanmaya engel yok' dercesine tekerlekli sandalyeleriyle gelmişti.