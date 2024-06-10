Kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kongresi gergin başladı ancak mutlu sonla bitti…
Kongrenin ilk günü divan kurulu başkanlığı seçimine tepki göstererek stadı terk eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'un 'Televizyonda buluşalım' çağrısını karşılıksız bırakmadı. İkili tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen programda öpüşüp, aradaki buzları eritti. Ali Koç başkan seçileceği kesinleşince resmi olarak açıklanmamasına rağmen rakibinin locasına gitti, Yıldırım ve ekibini kutladı. Koç, tribünlerin "İki başkan el ele" tezahüratlarıyla teşekkür konuşmasını yapmak üzere Yıldırım'ı kürsüye getirdi. Yıldırım, "Büyük başkan, Aziz Yıldırım" tezahüratlarıyla stattan ayrıldı.
3 YIL DAHA GÖREV KOÇ'UN
F.Bahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç, 3 yıl daha koltuğun sahibi oldu. İşte Koç'un teşekkür konuşmasından öne çıkanlar: Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu yeri geldi mi gergin bir kongreyi tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına yeni bir rekordur.
Fenerbahçe büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine ve bunu bir demokrasi şölenine çeviren taraftarımıza teşekkür ediyoruz.
RAKİPLERİMİZ İRKİLECEK
'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun o da Fenerbahçe olsun' dedim.
Şimdi bunu gerçekleştirme
zamanı. Bundan
sonra önümüze bakma
zamanı, artık Fenerbahçe çağı başlıyor.
Başarılara
doyacağız. Dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin artacağı, ulusal ve uluslararası başarıların artacağı bir dönem başlayacaktır.
Rakipler adımızı
duyunca artık irkilecek.
OYUNCAK OLMAYALIM!
Bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız.
Şampiyonluk yolunda, kuracağımız
takım için taahhütler
verdik. Bir başka sözümüz de kırgınlıklar bitsin, geçmişi kapatıp geleceğe yepyeni bir sayfa açalımdı.
Bu yolda samimi
bir şekilde hiç düşünmeden hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese 10 adım atacağımızdan zerre kadar şüpheniz olmasın.
Bu kutsal renkler altında
birleştirici olmak için elimizden
geleni yapacağız. İlk vazifemiz
Fenerbahçe'yi sosyal
medyada bir çerez, bir oyuncak
haline getirmeyelim.
YENİ BAŞKANIN ŞAMPİYONLUK GÜNÜ
F.Bahçe
Beko bugün Anadolu Efes'i yenip ligde mutlu sona ulaşırsa, Başkan Ali Koç yeni döneme şampiyonlukla başlamış olacak. Seride 2-0 önde olan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve tüm biletleri biten karşılaşmayı kazanırsa 11. şampiyonluğuna ulaşacak. Jasikevicius ise hem oyuncu hem de koç olarak Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak. Efes'in kazanması halinde serinin dördüncü maçı çarşamba günü oynanacak.
'RONALDO YAŞLI!'
Fenerbahçe
Sportif Direktörü Mario Branco, kongrenin ziyaretçileri arasındaydı. Sarılacivertli renklere gönül verenler, Portekizli spor adamına transfer isteklerini sıraladı. Bir taraftarın "Ronaldo'yu alacak mısın?" sorusuna 48 yaşındaki Branco'nun cevabı, "Yaşlı yaşlı. Ronaldo benim yaşımda"
oldu.
BAKAN BAK VE TFF'DEN TEBRİK
yayımladığı mesajla Ali Koç'u tebrik etti. Türkiye Futbol Federasyonu da resmi sitesinden şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
YILDIRIM, KIZI YAZ KOÇ, EŞİ İLE OY ATTI
AZİZ
Yıldırım oyunu 16.20'de 45 numaralı sandıkta kızı Yaz ile birlikte kullanırken, küçük kız babasına zafer işareti yaparak destek verdi. Ali Koç ise eşi Nevbahar Koç'la birlikte saat 16.10'da 27 numaralı sandıkta oyunu kullandı
Yalnız bırakmadı
OY
kullanmaya gelenler arasında Ali Koç'u Fenerbahçeli yapan, Beşiktaşlı babası Rahmi Koç'un yanında çalışan Kamer Kaya da vardı. Koç, Kaya ile yakından ilgilendi.
Efsaneler statta
Fenerbahçe'nin
eski futbolcusu ve
teknik direktörü
Aykut Kocaman
da oy kullananlar
arasındaydı.
Tecrübeli çalıştırıcı
önce sandığa gitti,
ardından uzun
süre sevenleriyle
fotoğraf çektirdi.
Tadic'e 1 oy
BİR
kongre üyesinin sosyal medyadan yaptığı paylaşım yüzleri güldürdü. F.Bahçe'nin Sırp yıldızı Tadic'e kongrede bir oy verildi.
Mou'dan ilk mesaj
F.
BAHÇE'NİN yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından İnstagram hesabından şu mesajı paylaştı: "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!"
Göreve engel yok
FENERBAHÇE kongre üyeleri dün Ülker Stadı'nı bayram yerine çevirdi. Bazı üyeler 'Oy kullanmaya engel yok' dercesine tekerlekli sandalyeleriyle gelmişti.