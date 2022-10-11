Kazandıran adam Batshuayi!

Geçen sezon Beşiktaş ile 14 gol atmasına rağmen kaçırdığı fırsatlarla akıllara kazınan Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yeniden doğdu.Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev maçında 90+2 de attığı golle skoru 1-1'den 2-1 e getiren 29 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşılaşmasında ise 90+5 de kaydettiği golle Fenerbahçe'nin lig yarışında kritik bir 3 puan almasını sağladı.Forma giydiği 6 müsabakada 201 dakika sahada kalan Batshuayi, sarı-lacivertli ekipte 3 gol attı ve takımına 9 puan kazandırdı. Belçikalı forvet, F.Bahçe'de 4 isabetli şutta 3 gol bulurken, 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.Sarı-lacivertli takımda çok iyi bir ikili ortaya çıktı. İsmail Yüksek ve Crespo hem savunmada hem hücumda 90 dakika mücadele ediyorlar. Karagümrük karşılaşmasında da Fenerbahçe'de en çok koşan futbolcu 11.9 km ile Crespo olurken onu takip eden isim ise 11.7 km ile İsmail Yüksek oldu.taraftarı Batshuayi'yi sevmedi ama saygı duydu. Saygı duymasının nedeni, idmanlarda çok çalışması, personele çok iyi davranması, maçta yüreğini ortaya koyması ve haddinden fazla koşarak arzusunu sahaya yansıtmasıydı.Bir oyuncunun gole bu kadar yakın durup kritik goller kaçırması doğal olarak taraftarla Batshuayi arasında bir kopukluk yarattı. Bence de gitmesi maliyet-verimlilik açısından doğruydu. Batshuayi ile sözleşme yenilenmemesi çok yerinde bir karardı. F.Bahçe'de Batshuayi, az süre alıyor ama kritik goller atarak taraftarın sevgisini kazanıyor.F.Bahçe'deki başarısı belki de bununla paralellik arz ediyor. 11'de başlayıp 90 dakika koşan bir Batshuayi'nin Beşiktaş'ta yaşadıklarını yaşama ihtimali bence var. Ama şunu da kabul edelim ki bazen ortam değiştirmek, takım değiştirmek kötü sonuçlar doğurabileceği gibi çok olumlu sonuçlar da doğurabilir.