Kazandıran adam Batshuayi!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kaçırdığı gollerle hafızalara kazınan Belçikalı golcü, Fenerbahçe’de bambaşka bir görüntü sergiliyor
Geçen sezon Beşiktaş ile 14 gol atmasına rağmen kaçırdığı fırsatlarla akıllara kazınan Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yeniden doğdu. Takımı adınakritik anlarda sahne alan Belçikalısantrfor, attığı gollerle 'kazandıranadam' haline geldi. Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev maçında 90+2 de attığı golle skoru 1-1'den 2-1 e getiren 29 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşılaşmasında ise 90+5 de kaydettiği golle Fenerbahçe'nin lig yarışında kritik bir 3 puan almasını sağladı.
ATTIĞI 4 İSABETLİ ŞUTTA 3 GOL BULDU
Forma giydiği 6 müsabakada 201 dakika sahada kalan Batshuayi, sarı-lacivertli ekipte 3 gol attı ve takımına 9 puan kazandırdı. Belçikalı forvet, F.Bahçe'de 4 isabetli şutta 3 gol bulurken, 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE'NİN DİNAMOLARI
Sarı-lacivertli takımda çok iyi bir ikili ortaya çıktı. İsmail Yüksek ve Crespo hem savunmada hem hücumda 90 dakika mücadele ediyorlar. Karagümrük karşılaşmasında da Fenerbahçe'de en çok koşan futbolcu 11.9 km ile Crespo olurken onu takip eden isim ise 11.7 km ile İsmail Yüksek oldu.
BİR SORU - BİR CEVAP
FATİH DOĞAN: Beşiktaş sevmedi...
SORU: Beşiktaş, F.Bahçe formasıylaşov yapan Batshuayi iledevam etmeyerek büyükbir fırsat mı kaçırdı? Beşiktaş taraftarı Batshuayi'yi sevmedi ama saygı duydu. Saygı duymasının nedeni, idmanlarda çok çalışması, personele çok iyi davranması, maçta yüreğini ortaya koyması ve haddinden fazla koşarak arzusunu sahaya yansıtmasıydı. Ancak gitmesinede neden olan konu,yani sevilmemesininnedeni bir sezondagirip de kaçırdığı 50'ye yakın netpozisyondu. Bir oyuncunun gole bu kadar yakın durup kritik goller kaçırması doğal olarak taraftarla Batshuayi arasında bir kopukluk yarattı. Bence de gitmesi maliyet-verimlilik açısından doğruydu. Batshuayi ile sözleşme yenilenmemesi çok yerinde bir karardı. F.Bahçe'de Batshuayi, az süre alıyor ama kritik goller atarak taraftarın sevgisini kazanıyor. Belki deişin sırrı burada. Çok koşup çokmücadele etmek Batshuayi'yi sonvuruşlarda zafiyete düşürmüşolabilir. F.Bahçe'deki başarısı belki de bununla paralellik arz ediyor. 11'de başlayıp 90 dakika koşan bir Batshuayi'nin Beşiktaş'ta yaşadıklarını yaşama ihtimali bence var. Ama şunu da kabul edelim ki bazen ortam değiştirmek, takım değiştirmek kötü sonuçlar doğurabileceği gibi çok olumlu sonuçlar da doğurabilir. Batshuayi şuanda olumlu yönünü yaşıyor.