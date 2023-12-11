Kendi maaşını ödedi

Yıllık 30 milyon TL’ye imza atan 62 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’de 13 galibiyet-1 beraberlik karşılığında kulübe 33.5 milyon TL kazandırdı. Böylece senelik maaşından fazlasını kasaya koydu
Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yılsonra yenerek unutulmazbir zafere imzaatan Fenerbahçe'de teknikdirektör İsmail Kartal, futbolcularıkadar koltuğun hakkınıveriyor. Sezon başında"Fenerbahçe'nin neferi" olarakgöreve getirilen 62 yaşındaki teknikadam, kendisine güvenenleri mahcupetmedi. Bu sezon ligde topladığıpuanlarla yıllık ücretininfazlasını çıkardı. Geridekalan 15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik-1yenilgiyle 40 puan toplarkenkasasına 33 milyon588 bin TL koydu.Yıllık 1 milyon Euro'ya (30 milyon TL)imza atan tecrübeli hoca, kendi maaşınıilk yarı bitmeden kulübe kazandırdı.Fenerbahçe, Kartal'ın yönetiminde2. hafta liderliği almıştı. Sadece 11. haftadaGalatasaray'a koltuğu bir haftalığınaverirken, bu sezon 13 kezlezirvede en çok oturan takım oldu. Sarılacivertliler,geçen yıl Jorge Jesus ile inişli-çıkışlı bir grafik çizmiş, sezon boyuncasadece 5 defa en tepeyi görmüştü. Buarada Portekizli hoca, Fenerbahçe'deyardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyonEuro'luk (O dönemin kuruyla yaklaşık140 milyon TL) anlaşmaya imza atmıştı.