Kendi maaşını ödedi

Beşiktaş'ı deplasmandayenerek unutulmazbir zafere imzaatan Fenerbahçe'de teknikdirektör İsmail Kartal, futbolcularıkadar koltuğun hakkınıveriyor. Sezon başındaolarakgöreve getirilen 62 yaşındaki teknikadam, kendisine güvenenleri mahcupetmedi. Bu sezon ligde topladığıpuanlarla yıllık ücretininfazlasını çıkardı.Yıllık 1 milyon Euro'ya (30 milyon TL)imza atan tecrübeli hoca, kendi maaşınıilk yarı bitmeden kulübe kazandırdı.Sarılacivertliler,geçen yıl Jorge Jesus ile inişli-çıkışlı bir grafik çizmiş, sezon boyuncasadece 5 defa en tepeyi görmüştü. Buarada