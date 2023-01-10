Kendilerini yaktılar

Fenerbahçe, G.Saray derbisini 3-0 kaybedip zirvenin 4 puan gerisinde kalırken yediği iki gol de bireysel hatadan geldi. Teknik direktör Jorge Jesus maçın ardındandiyerek duruma isyanını dile getirdi. Özellikle savunmada ve orta sahada Aslan'ın ön alan baskısını savuşturamayan Kanarya'daBu sezon ligde bireysel hataları yüzündenG.Saray maçında Serdar Dursun ve Miha Zajc'ın bireysel hataları gelirken, Giresunspor'a kaybedilen mücadelede Serdar Aziz bu yanlışa düştü.Defans çizgisini ileride tutan F.Bahçe, derbide ofsayt tuzağını gerçekleştiremedi. G.Saray'ın savunma arkasına attığı her top tehlike oldu.King ve Batshuayi ileride etkisiz kaldı. Oyunu G.Saray'ın yarı sahasına yıkamadılar.Jesus oyunu okuma konusunda sınıfta kaldı. Oyuncu değişiklikleri kötü oyuna rağmen 70. dakikada geldi.Geçtiğimiz haftalarda sürekli rotasyon yaparak oyuncularını dinlendiren Jesus, derbi öncesi birçok oyuncusunu hiç kulübeye çekmedi. Osayi, Ferdi, Arao, King gibi isimler oldukça yorgundu.Kadıköy'ün itici gücü de sınıfta kaldı. Daha 10. dakikada taraftar bir anda sustu.Takımı ateşleyemedi.