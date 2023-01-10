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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Kendilerini yaktılar

UĞUR ÇEM
Kendilerini yaktılar

Bireysel hatalarla kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe, çok kritik 8 puanı çimlere gömdü

Fenerbahçe, G.Saray derbisini 3-0 kaybedip zirvenin 4 puan gerisinde kalırken yediği iki gol de bireysel hatadan geldi. Teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından "Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da farkı oluşturdu" diyerek duruma isyanını dile getirdi. Özellikle savunmada ve orta sahada Aslan'ın ön alan baskısını savuşturamayan Kanarya'da 171 top kaybı yenilginin zeminini hazırladı. Bu sezon ligde bireysel hataları yüzünden 7 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, 6 futbolcusundan dolayı zirve yolunda çok kritik 8 puanı çimlere gömmek zorunda kaldı. G.Saray maçında Serdar Dursun ve Miha Zajc'ın bireysel hataları gelirken, Giresunspor'a kaybedilen mücadelede Serdar Aziz bu yanlışa düştü. Attila Szalai iki hata ile başrolü oynadı ama onun yanlışları puan kaybına neden olmadı.

5 MADDEDE HEZİMET

1- OFSAYT TUZAĞI İŞE YARAMADI: Defans çizgisini ileride tutan F.Bahçe, derbide ofsayt tuzağını gerçekleştiremedi. G.Saray'ın savunma arkasına attığı her top tehlike oldu.

2- İLERİDE TOP TUTAMADI: King ve Batshuayi ileride etkisiz kaldı. Oyunu G.Saray'ın yarı sahasına yıkamadılar.

3- MÜDAHALEDE GEÇ KALINDI: Jesus oyunu okuma konusunda sınıfta kaldı. Oyuncu değişiklikleri kötü oyuna rağmen 70. dakikada geldi.

4- ROTASYON YOK: Geçtiğimiz haftalarda sürekli rotasyon yaparak oyuncularını dinlendiren Jesus, derbi öncesi birçok oyuncusunu hiç kulübeye çekmedi. Osayi, Ferdi, Arao, King gibi isimler oldukça yorgundu.

5- TARAFTARIN SESİ ÇIKMADI: Kadıköy'ün itici gücü de sınıfta kaldı. Daha 10. dakikada taraftar bir anda sustu.
Takımı ateşleyemedi.

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Kendilerini yaktılar
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