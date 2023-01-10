Kendilerini yaktılar

Bireysel hatalarla kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe, çok kritik 8 puanı çimlere gömdü
Fenerbahçe, G.Saray derbisini 3-0 kaybedip zirvenin 4 puan gerisinde kalırken yediği iki gol de bireysel hatadan geldi. Teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından "Normalde yapmadığımızhatalar yaptık. Bu da farkıoluşturdu" diyerek duruma isyanını dile getirdi. Özellikle savunmada ve orta sahada Aslan'ın ön alan baskısını savuşturamayan Kanarya'da 171 top kaybıyenilginin zeminini hazırladı. Bu sezon ligde bireysel hataları yüzünden 7 goleengel olamayan sarı-lacivertliler, 6 futbolcusundandolayı zirve yolunda çok kritik8 puanı çimlere gömmek zorundakaldı. G.Saray maçında Serdar Dursun ve Miha Zajc'ın bireysel hataları gelirken, Giresunspor'a kaybedilen mücadelede Serdar Aziz bu yanlışa düştü. Attila Szalai iki hata ilebaşrolü oynadı ama onun yanlışlarıpuan kaybına neden olmadı.
5 MADDEDE HEZİMET
1- OFSAYT TUZAĞI İŞE YARAMADI: Defans çizgisini ileride tutan F.Bahçe, derbide ofsayt tuzağını gerçekleştiremedi. G.Saray'ın savunma arkasına attığı her top tehlike oldu.
2- İLERİDE TOP TUTAMADI: King ve Batshuayi ileride etkisiz kaldı. Oyunu G.Saray'ın yarı sahasına yıkamadılar.
3- MÜDAHALEDE GEÇ KALINDI: Jesus oyunu okuma konusunda sınıfta kaldı. Oyuncu değişiklikleri kötü oyuna rağmen 70. dakikada geldi.
4- ROTASYON YOK: Geçtiğimiz haftalarda sürekli rotasyon yaparak oyuncularını dinlendiren Jesus, derbi öncesi birçok oyuncusunu hiç kulübeye çekmedi. Osayi, Ferdi, Arao, King gibi isimler oldukça yorgundu.
5- TARAFTARIN SESİ ÇIKMADI: Kadıköy'ün itici gücü de sınıfta kaldı. Daha 10. dakikada taraftar bir anda sustu.
Takımı ateşleyemedi.