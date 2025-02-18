Kendinden savunmalı gol makinesi!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Mourinho futbol anlayışına dair önyargıları kırdı. Sarı-lacivertli takımın kazandığı maçlarda bile 'Savunma futbolu oynattığı' gerekçesiyle eleştiri alan Portekizli hocanın takımı, son haftalarda elde ettiği farklı galibiyetlerle adeta gol makinesine dönüştü. Sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda oynadığı 38 resmi maçta 88 gol atma başarısı gösterdi ve maç başına 2.31'lik bir gol ortalaması sağladı.sonuçla aldı.Kanarya, son iki müsabakasını (Anderlecht-Kasımpaşa) ise 3'er golle üstün kapattı.