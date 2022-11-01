Kendini aştı

Süper Lig'de 11 maçta topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, geçen sezondan oldukça farklı bir görüntü çiziyor…Pereira'nın takımı 15 gol atarken, Jesus'un öğrencileri 34 golle farka koştu. Geçen sezon 11 mücadelede 13 gol yenirken, bu rakam 12'de kaldı.Fenerbahçe sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın önemli liglerine bakıldığında da en golcü takımlar arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler 11 maçta 34 golle 3.09'luk bir ortalama yakalarken 4. sırada bulunuyor. Listeninİngiliz ekibi M.City, Fransa'dan PSG, İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona, Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.