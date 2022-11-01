Kendini aştı

Jorge Jesus, vatandaşı Vitor Pereira’dan 7 puan daha fazla topladı. Gol sayısında geçen sezonu ikiye katladı. Sarı-lacivertliler, 3.09’luk ortalama ile Avrupa’nın en golcü takımları arasında 4. sırada yer aldı
Süper Lig'de 11 maçta topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, geçen sezondan oldukça farklı bir görüntü çiziyor… Vitor Pereira yönetiminde11 haftayı 6 galibiyet,1 beraberlik ve 4 yenilgiile 19 puanla 7. sıradatamamlayan sarı-lacivertliler,bu sezon aynı maç sayısında26 puana ulaştı vehaftayı lider tamamladı.Kanarya; 8 galibiyet, 2 beraberlikalırken sadece bir kezyenildi. Pereira'nın takımı 15 gol atarken, Jesus'un öğrencileri 34 golle farka koştu. Geçen sezon 11 mücadelede 13 gol yenirken, bu rakam 12'de kaldı.
R.MADRİD VE BARCELONA'DAN İYİ
Fenerbahçe sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın önemli liglerine bakıldığında da en golcü takımlar arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler 11 maçta 34 golle 3.09'luk bir ortalama yakalarken 4. sırada bulunuyor. Listenin ilk üç sırasını Hollanda'dan 11 maçta38 golle 3.4'lük ortalama sağlayanAjax, 12 karşılaşmada rakip fileleri40 kez havalandıran ve 3.3'lük ortalamayakalayan PSVve 12 maçta 38 golatıp 3.1 ortalamatutturan AlmanBayern Münih aldı. İngiliz ekibi M.City, Fransa'dan PSG, İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona, Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.