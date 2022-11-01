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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Kendini aştı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kendini aştı

Jorge Jesus, vatandaşı Vitor Pereira’dan 7 puan daha fazla topladı. Gol sayısında geçen sezonu ikiye katladı. Sarı-lacivertliler, 3.09’luk ortalama ile Avrupa’nın en golcü takımları arasında 4. sırada yer aldı

Süper Lig'de 11 maçta topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, geçen sezondan oldukça farklı bir görüntü çiziyor… Vitor Pereira yönetiminde 11 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile 19 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sezon aynı maç sayısında 26 puana ulaştı ve haftayı lider tamamladı. Kanarya; 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece bir kez yenildi. Pereira'nın takımı 15 gol atarken, Jesus'un öğrencileri 34 golle farka koştu. Geçen sezon 11 mücadelede 13 gol yenirken, bu rakam 12'de kaldı.

R.MADRİD VE BARCELONA'DAN İYİ
Fenerbahçe sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın önemli liglerine bakıldığında da en golcü takımlar arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler 11 maçta 34 golle 3.09'luk bir ortalama yakalarken 4. sırada bulunuyor. Listenin ilk üç sırasını Hollanda'dan 11 maçta 38 golle 3.4'lük ortalama sağlayan Ajax, 12 karşılaşmada rakip fileleri 40 kez havalandıran ve 3.3'lük ortalama yakalayan PSV ve 12 maçta 38 gol atıp 3.1 ortalama tutturan Alman Bayern Münih aldı. İngiliz ekibi M.City, Fransa'dan PSG, İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona, Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.

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Kendini aştı
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