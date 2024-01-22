Kılınç yarası!

Kanarya, şampiyonluk yolunda iki kritik puan bırakırken, Samsun yenilmezlik serisini 3'e çıkardıenerbahçe'nin 16 gollü kaptanı Dzeko dün son vuruşlarda etkisizdi. İsmail Kartal, çabaları sonuçsuz kalan Boşnak yıldızı, 70'te kenara çağırıp oyunaDzeko, kenara gelirken bu karara el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi. Tecrübeli yıldız,EMRE Kılınç gibi sezon sonunda Galatasaray'dan bedelsiz olarak Samsunspor'un yolunu tutanYüzde 85.7'lik bir kurtarış oranı sağladı. 19 karşılaşmada kırmızı- beyazlıların kalesini koruyan 28 file bekçisi,ezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak Samsunspor'a imza atanTek sayısını 15. haftada Kasımpaşa'ya atan 29 yaşındaki oyuncu sessizliğini de bozmuş oldu.Geçen hafta Gaziantep FK galibiyetinde tek golün sahibi olan İrfan Can Kahveci dün de sahneye çıktı. 12. dakikada fileleri havalandırırken, Süper Lig kariyerinin en erken golünü de atmış oldu. 31 müsabakada 12 golün yanı sıra 9 da asisti olan milli futbolcu, 21 gole direkt etkide bulunurken, kendini de aşmış oldu.