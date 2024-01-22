Kılınç yarası!

Gaziantep’te 3 puanı tek golle getiren İrfan Can, 12. dakikada yine sahneye çıktı. Ancak 63 dakika fark artmayınca, konuk ekip frikikten skoru eşitledi. Sonrasında kale ablukaya alındı ama Okan geçilmedi
Kanarya, şampiyonluk yolunda iki kritik puan bırakırken, Samsun yenilmezlik serisini 3'e çıkardı
OYUNDAN ALINMASINA EDİN DZEKO KIZDI! F enerbahçe'nin 16 gollü kaptanı Dzeko dün son vuruşlarda etkisizdi. İsmail Kartal, çabaları sonuçsuz kalan Boşnak yıldızı, 70'te kenara çağırıp oyuna Türkiye Kupası'nda Adanaspor'a 4gol birden atan Batshuayi'yi sürdü. Dzeko, kenara gelirken bu karara el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi. Tecrübeli yıldız, 70dakikada 5 şut çekerken bunların 2'si isabetliydi.40 kez topla buluştu. 26 pas veripyüzde 69.2'lik isabet sağladı.
KOCUK BÜYÜK OYNADI
EMRE Kılınç gibi sezon sonunda Galatasaray'dan bedelsiz olarak Samsunspor'un yolunu tutan Okan Kocuk, bu sezon en fazlakurtarış yaptığı Süper Lig maçınıFenerbahçe'ye karşı oynadı. Kalesinegelen 7 şutun 6'sında gole izin vermedi. Yüzde 85.7'lik bir kurtarış oranı sağladı. 19 karşılaşmada kırmızı- beyazlıların kalesini koruyan 28 file bekçisi, 29 gol yerken sadece 3müsabakada kalesini kapattı.
EMRE'DEN KARİYER GOLÜ Sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak Samsunspor'a imza atan Emre Kılınç, Süper Ligkariyerinde ilk frikik golünü Fenerbahçe kalesinegönderdi. Tek sayısını 15. haftada Kasımpaşa'ya atan 29 yaşındaki oyuncu sessizliğini de bozmuş oldu.
İRFAN BU KEZ SEVİNEMEDİ
Geçen hafta Gaziantep FK galibiyetinde tek golün sahibi olan İrfan Can Kahveci dün de sahneye çıktı. 12. dakikada fileleri havalandırırken, Süper Lig kariyerinin en erken golünü de atmış oldu. 31 müsabakada 12 golün yanı sıra 9 da asisti olan milli futbolcu, 21 gole direkt etkide bulunurken, kendini de aşmış oldu.