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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Kilit isim Serdar Aziz

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kilit isim Serdar Aziz

Sakatlığını atlatan ve görev bekleyen tecrübeli stoperin Beşiktaş’a karşı oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak son idmanda netlik kazanacak

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş'a karşı oynayacağı Türkiye'deki ilk derbisini kaybetmek istemiyor. Milli takımdan dönen oyuncuların ardından ilk 11'ini kusursuz bir şekilde hazırlamaya çalışan Portekizli hocanın kilit ismi Serdar Aziz… Sakatlığı biten ve görev bekleyen tecrübeli oyuncunun durumu bugün yapılacak son idmanda netlik kazanacak. Jesus, tecrübeli stoperin sakatlık sonrası derbideki yüksek tempoyu kaldıramamasından endişeli. Serdar oynarsa 3'lü savunma ile sahaya çıkacak Jesus, aksi halde 4'lü savunmayı tercih edecek. İşte kurt hocanın A ve B planlı kadroları:

N'KOUDOU YOK FERDİ RAHAT
Derbi öncesi Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sakatlanması, Jorge Jesus'un elini rahatlattı. Jesus, bu oyuncuyu durdurmak için Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Osayi Samuel'i sağ bekte düşünüyordu. Fransız futbolcunun sakatlığından sonra Ferdi'nin forması garanti hale geldi.

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Kilit isim Serdar Aziz
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