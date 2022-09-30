Kilit isim Serdar Aziz

Sakatlığını atlatan ve görev bekleyen tecrübeli stoperin Beşiktaş’a karşı oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak son idmanda netlik kazanacak
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş'a karşı oynayacağı Türkiye'dekiilk derbisini kaybetmekistemiyor. Milli takımdan dönen oyuncuların ardından ilk11'ini kusursuzbir şekilde hazırlamayaçalışan Portekizli hocanın kilit ismi Serdar Aziz… Sakatlığı biten ve görev bekleyen tecrübeli oyuncunun durumu bugün yapılacak son idmanda netlik kazanacak. Jesus, tecrübeli stoperin sakatlık sonrası derbidekiyüksek tempoyu kaldıramamasındanendişeli. Serdar oynarsa 3'lü savunma ile sahaya çıkacak Jesus, aksi halde 4'lü savunmayı tercih edecek. İşte kurt hocanın A ve B planlıkadroları:
N'KOUDOU YOK FERDİ RAHAT
Derbi öncesi Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sakatlanması, Jorge Jesus'un elini rahatlattı. Jesus, bu oyuncuyudurdurmak için Ferdi Kadıoğlu'nun yerineOsayi Samuel'i sağ bekte düşünüyordu. Fransız futbolcunun sakatlığından sonra Ferdi'nin forması garanti hale geldi.