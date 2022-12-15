Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kim 45 milyon Euro’ya Real Madrid yolcusu!
Giriş Tarihi: 15.12.2022

Kim 45 milyon Euro’ya Real Madrid yolcusu!

Kim 45 milyon Euro’ya Real Madrid yolcusu!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ve yaz döneminde de 18 milyon 50 bin Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, gündemden düşmüyor. Bu sezon Napoli'de 20 maça çıkıp 2 de gol atan ve Dünya Kupası'nda da Güney Kore ile 3 mücadelede ter döken Kim için Real Madrid harekete geçti. İtalyan ekibi ile 3+2 yıllık sözleşmesi olan 26 yaşındaki stoperin kontratına 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulmuştu. İspanyol devinin, bu rakamı ödeyip oyuncuyu transfer edeceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe mesajlar! Asgari ücret ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni açıklama geldi: EYT şartları ne olacak?
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklandı! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell paraya yön verdi
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli gözaltında, Yusuf Gümüşel aranıyor
SON DAKİKA: Kızılelma ilk uçuşu yaptı! Türkiye'nin gurur günü: Tarihi görüntüler
SON DAKİKA HABER! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
KISMETSE OLUR PROGRAMI YARIŞMACILARI kimdir, kadroda kimler var, isimleri ne? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
Wednesday 2. sezon tarihi belli mi, ne zaman? Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kim 45 milyon Euro’ya Real Madrid yolcusu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA