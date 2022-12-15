Kim 45 milyon Euro’ya Real Madrid yolcusu!

enerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ve yaz döneminde deNapoli'ye sattığı Kim Min-Jae, gündemden düşmüyor. Bu sezon Napoli'de 20 maça çıkıp 2 de gol atan veKim için Real Madrid harekete geçti. İtalyan ekibi ile 3+2 yıllık sözleşmesi olan 26 yaşındaki stoperin kontratına 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulmuştu.