Kim 45 milyon Euro’ya Real Madrid yolcusu!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ve yaz döneminde de 18 milyon50 bin Euro bonservisbedeliyle Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, gündemden düşmüyor. Bu sezon Napoli'de 20 maça çıkıp 2 de gol atan ve DünyaKupası'nda da Güney Kore ile3 mücadelede ter döken Kim için Real Madrid harekete geçti. İtalyan ekibi ile 3+2 yıllık sözleşmesi olan 26 yaşındaki stoperin kontratına 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulmuştu. İspanyol devinin,bu rakamı ödeyip oyuncuyutransfer edeceği öğrenildi.