Kimi isterse alırız!

Fenerbahçe'nin transferlerinde başrolü oynayan Branco, basın toplantısında Mourinho'yu ikna etme sürecini ve sonrasında yaşanacakları şöyle anlattı:dedim. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık.Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Seçim döneminden geçiyoruz.BASIN toplantısında sorulan sorularda Mourinho'ya tercümanlık yapan Başkan Ali Koç, Portekizli hocayı sundukları vizyon ve proje ile ikna ettiklerini belirtip şunları söyledi: "Sayın Mourinho Fenerbahçe'ye para için gelseydi, Suudi Arabistan'da ya da başka bir Türk takımında olurdu.Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho dün Samandıra'ya gitti. YeniBugün ülkesi Portekiz'e gidecek olan Mourinho, teknik ekibiyle ilgili şu bilgiyi verdi:Ama şunu temin ederim ki hepsi yüksek kalitede insanlar. Çünkü ben öyle insanlarla çalışırım. Biraz bencilim ve bütün ilgiyi üzerimde isterim." Burada söze girenMourinho geçen sezon kazanılan 99 puan için şu yorumu yaptı:Umarım lig daha dengeli ve daha çekişmeli olur. Bu farkın kapanması gerekiyor.