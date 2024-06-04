Kimi isterse alırız!

Fenerbahçe'nin transferlerinde başrolü oynayan Branco, basın toplantısında Mourinho'yu ikna etme sürecini ve sonrasında yaşanacakları şöyle anlattı: "Mourinho'ya çok büyük bir dosya gönderdim. 'Arkanda bir takım değil, ülke olacak.' Portekiz'in nüfusu 10 milyon, Fenerbahçe'nin taraftarı 35 milyon! Avrupa'da Fenerbahçe'den küçük ülkeler var"
dedim. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık. Transfer ayında değil, mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum.
Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Seçim döneminden geçiyoruz. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak."
PARAYI DÜŞÜNSEYDİ ARABİSTAN'A GİDERDİ
BASIN toplantısında sorulan sorularda Mourinho'ya tercümanlık yapan Başkan Ali Koç, Portekizli hocayı sundukları vizyon ve proje ile ikna ettiklerini belirtip şunları söyledi: "Sayın Mourinho Fenerbahçe'ye para için gelseydi, Suudi Arabistan'da ya da başka bir Türk takımında olurdu. İnşallah kadro planlamasının bir kısmını yaz kampı öncesi, diğer bir kısmını da turnuvalar başlamadan bitireceğiz."
PATRON BENİM
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho dün Samandıra'ya gitti. Yeni odasını ve tesisleri gezdi.
Bugün ülkesi Portekiz'e gidecek olan Mourinho, teknik ekibiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Benim yanımda çalışanların kaç kişi olduğu önemli değil. Onlar benim için ve kulüp için çalışacaklar. Patron benim.
Ama şunu temin ederim ki hepsi yüksek kalitede insanlar. Çünkü ben öyle insanlarla çalışırım. Biraz bencilim ve bütün ilgiyi üzerimde isterim." Burada söze giren Branco, teknik ekip sayısının bir önceki ekiple aynı olacağı bilgisini verdi.
UMARIM ÇEKİŞME OLUR
Mourinho geçen sezon kazanılan 99 puan için şu yorumu yaptı: "Bir takımın 99, diğerinin 102 puan alması iyi bir şey değil.
Umarım lig daha dengeli ve daha çekişmeli olur. Bu farkın kapanması gerekiyor. Bu ligin gelişmesi için bu lazım. 99 puandan daha az alalım ama şampiyon olalım."