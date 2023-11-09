Kimsenin başına gelmesin

Gerçekten futbol adına hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Zor bir maç olacak Sahaya çıkan her oyuncumuz değerlidir. UEFA Konferans Ligi'nde zirvedeyiz, bunu sürdürmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında üst üste yaşanan sakatlıkların can sıktığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yarınki maç (bugün) her iki takım için de zor görünüyor. Konferans Ligi'nde lideriz,buna devam etmek ve liderolarak çıkmak istiyoruz. Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin yaşamasını istemem. Biz bunlarısorun etmiyoruz. Sahaya çıkan heroyuncu en değerli oyuncumuzdur" dedi.
BAZILARI ADANA DEMİR MAÇINA YETİŞEBİLİR!
Kartal, sakat oyuncular Djiku, Becao veFred'in durumlarıyla ilgili ise "Gönül isterki bu sıkıntılar bir an önce bitsin, sağlık departmanımızuğraşıyor. Benim bir şey söylememdoğru değil. Adana Demirspor maçınabazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasınakadar sürebilir. Kesin olan bir şey yokşu anda" yorumunu yaptı. 62 yaşındaki hoca,Süper Lig ile ilgili soruya ise "Elimizdekikadroyu, bu maça göre en iyi şekilde kullanacağız.Güzel bir şekilde tamamlayalımondan sonra Adana Demirspor maçına konsantreolacağız" cevabını verdi.
DEFANS ÇİZGİSİ ÖNDE KURULMAYACAK!
DEFANS sıkıntısı nedeniyle Trabzon karşısında bir hayli zorlanan ve bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın defans endişesi sürüyor. Becao, Djiku, Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığı, Samet Akaydın'ın da UEFA listesinde olmaması nedeniyle Oosterwolde'nin yanında Miguel Crespo'nun stoperde görev alması bekleniyor. Kartal'ın kafasındaki diğer düşünceyse 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'e şans vermek. Kartal, hata yapma şansını en aza indirecek bir sistem düşünüyor. Savunma çizgisini genellikle ileride kuran Fenerbahçe, bugün daha dengeli bir futbol ortaya koyacak. Ofsayt taktiği düşünmeyen Kartal, defans oyuncularını birbirine daha yakın oynatacak.
LUDOGORETS'I YEN GRUPTAN ÇIK
19'DA 19'luk galibiyet serisi Trabzonspor maçında son bulan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacağı maçla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan'da 23.00'te başlayacak maçı kazanırsa 9 puanla lider olduğu H Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. F.Bahçe'de Becao, Dijiku, Fred, King, Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın sakatlıkları var. Teknik direktör İsmail Kartal,kadroya 5 genç oyuncu (YusufAkçiçek, Ahmet Necat Aydın,Efekan Karayazı, Muhammedİmre, Kaan Akyazı) dahil etti
'KLASIMIZI ÖLÇECEĞIZ'
LUDOGORETS Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev, Fenerbahçe maçının kendileri için önemli bir sınav olduğunu belirtti. Dermendzhiev, "Rakibimiz klas oyunculara sahip, güçlü bir takım. Onlarla oynamakklasımızıölçmekiçin harikabir sınav. İstanbul'da sakatlık yaşayan stoperimiz forma giyemeyecek. Kendisini korumak amaçlı oynatmayacağız. En iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Gruptançıkmamız için önemlifırsat ve son şans olabilir" dedi.