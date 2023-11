Kimsenin başına gelmesin

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında üst üste yaşanan sakatlıkların can sıktığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yarınki maç (bugün) her iki takım için de zor görünüyor.Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin yaşamasını istemem.dedi.Kartal, sakat oyuncularise "Gönül isterki bu sıkıntılar bir an önce bitsin, sağlık departmanımızuğraşıyor. Benim bir şey söylememdoğru değil.yorumunu yaptı. 62 yaşındaki hoca,Süper Lig ile ilgili soruya ise "Elimizdekikadroyu, bu maça göre en iyi şekilde kullanacağız.cevabını verdi.DEFANS sıkıntısı nedeniyle Trabzon karşısında bir hayli zorlanan ve bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın defans endişesi sürüyor. Becao, Djiku, Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığı, Samet Akaydın'ın da UEFA listesinde olmaması nedeniyle Oosterwolde'nin yanında Miguel Crespo'nun stoperde görev alması bekleniyor. Kartal'ın kafasındaki diğer düşünceyse 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'e şans vermek. Kartal, hata yapma şansını en aza indirecek bir sistem düşünüyor. Savunma çizgisini genellikle ileride kuran Fenerbahçe, bugün daha dengeli bir futbol ortaya koyacak. Ofsayt taktiği düşünmeyen Kartal, defans oyuncularını birbirine daha yakın oynatacak.19'DA 19'luk galibiyet serisi Trabzonspor maçında son bulan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacağı maçla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan'da 23.00'te başlayacak maçı kazanırsa 9 puanla lider olduğu H Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. F.Bahçe'de Becao, Dijiku, Fred, King, Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın sakatlıkları var.LUDOGORETS Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev, Fenerbahçe maçının kendileri için önemli bir sınav olduğunu belirtti. Dermendzhiev, "Rakibimiz klas oyunculara sahip, güçlü bir takım.İstanbul'da sakatlık yaşayan stoperimiz forma giyemeyecek. Kendisini korumak amaçlı oynatmayacağız. En iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız.dedi.