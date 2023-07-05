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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Kiralık oynamak istemiyorum!

ÇAĞDAŞ HALICI
Kiralık oynamak istemiyorum!

18 yaşındaki futbolcu F.Bahçe’de kalmayı planlamadığı için Barça’ya soğuk bakarken, transferde Madrid kulübü öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 20 milyon Euro ile Kanarya’ya teklifini yaptı

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giymek istemeyen ve Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan genç yıldız Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. The Atletic'in haberine göre; 18 yaşındaki futbolcu, seçimini Real Madrid'den yana yaptı. Bilindiği üzere Barcelona, 10 gündür İstanbul'da kamp kurmuş durumdaydı ve oyuncuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile görüşmelerini sürdürüyordu. R.Madrid'in de Arda'yı kadrosuna katmak için bir temsilci yolladığı ve oyuncuyla masaya oturduğu bildirildi.

SONRAKI SATIŞTAN %20 PAY
F.Bahçe'de kiralık oynamayı da reddeden genç on numaranın, bu yaşanan gelişmelerden sonra Real Madrid'e daha sıcak bakmaya başladığı aktarıldı. Çünkü Arda'yı Barcelona alırsa, oyuncuyu 1 yıl Fenerbahçe'ye kiralayacaktı. Güler'in, önümüzdeki sezon F.Bahçe'de forma giymek istemediğini net şekilde yönetime ilettiği kaydedildi. Eflatun- beyazlıların, Kanarya'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği öğrenildi. Başkan Koç'un, bugün saat 16.00'da İsmail Kartal'ın imza töreninde bu konuya açıklık getirmesi bekleniyor.

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Kiralık oynamak istemiyorum!
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