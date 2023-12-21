Kırmızı kartları konuşacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında alınan galibiyeti değerlendirirken, Fred ve Mert Hakan'ın gördüğü kırmızı kartlara tepkiliydi. Tecrübeli hoca, "Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik.3-3 olunca, ortam da biraz gerildi. Sonuçta 4-3 kazandık, galibiyet güzel.Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu?diye konuştu.Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı 5 maçta büyük yara almıştı. Kanarya, dün Fred'i kırmızı karttan kaybetti. Brezilyalı oyuncu, Kadıköy'deki derbide oynayamayacak. Talimatlara göre 4 maç ve üzeri ceza almazsa Riyad'da 11'deki yerini alacak. Fred'in, küfürlü kelime kullandığı için kırmızı kart gördüğü öğrenildi. Yıldız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Herkes bize karşı olsa da eve 3 puanla dönüyoruz" dedi.