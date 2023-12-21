Kırmızı kartları konuşacağız!

F.Bahçe’nin hocası Kartal, kolay gol yemekten şikâyet etti. Kırmızı kartlara tepki gösterip ekledi: “Bunu konuşacağız ve derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız.”
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında alınan galibiyeti değerlendirirken, Fred ve Mert Hakan'ın gördüğü kırmızı kartlara tepkiliydi. Tecrübeli hoca, "Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterkensavunmada anlaşmazlıkoldu ve soyunmaodasına 2-1 ile girdik.İkinci yarı hemen 3-1yaptık, kendi basithatalarımızdangolleryedik. Böylebasit golleryememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da biraz gerildi. Sonuçta 4-3 kazandık, galibiyet güzel. 3 puan aldıkama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularladetaylı konuşmadım.Konuştuktan sonradeğerlendirmemiz olacak.Fred'in atılması biziüzdü ancak takım içindeçözüm üreteceğiz. Haftasonu oynayacağımızGalatasaray derbisine eniyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.
KAZANDI AMAFRED'İ KAYBETTİ
Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı 5 maçta büyük yara almıştı. Kanarya, dün Fred'i kırmızı karttan kaybetti. Brezilyalı oyuncu, Kadıköy'deki derbide oynayamayacak. Talimatlara göre 4 maç ve üzeri ceza almazsa Riyad'da 11'deki yerini alacak. Fred'in, küfürlü kelime kullandığı için kırmızı kart gördüğü öğrenildi. Yıldız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Herkes bize karşı olsa da eve 3 puanla dönüyoruz" dedi.