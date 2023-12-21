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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Kırmızı kartları konuşacağız!

Samet YÜKSEL
Kırmızı kartları konuşacağız!

F.Bahçe’nin hocası Kartal, kolay gol yemekten şikâyet etti. Kırmızı kartlara tepki gösterip ekledi: “Bunu konuşacağız ve derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında alınan galibiyeti değerlendirirken, Fred ve Mert Hakan'ın gördüğü kırmızı kartlara tepkiliydi. Tecrübeli hoca, "Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu ve soyunma odasına 2-1 ile girdik. İkinci yarı hemen 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da biraz gerildi. Sonuçta 4-3 kazandık, galibiyet güzel. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak. Fred'in atılması bizi üzdü ancak takım içinde çözüm üreteceğiz. Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

KAZANDI AMA FRED'İ KAYBETTİ
Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı 5 maçta büyük yara almıştı. Kanarya, dün Fred'i kırmızı karttan kaybetti. Brezilyalı oyuncu, Kadıköy'deki derbide oynayamayacak. Talimatlara göre 4 maç ve üzeri ceza almazsa Riyad'da 11'deki yerini alacak. Fred'in, küfürlü kelime kullandığı için kırmızı kart gördüğü öğrenildi. Yıldız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Herkes bize karşı olsa da eve 3 puanla dönüyoruz" dedi.

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