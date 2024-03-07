Koç: Bu böyle devam etmez

enerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Birkaç gün içinde basın toplantısı düzenleyeceğini kaydeden Koç, "Şampiyonluk, iyilik, kötülük, adil rekabet… Birkaç gün içinde bir basın toplantısı ya da bir TV programı olacak. Beni orada iyi dinleyin. Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler... Her anlamıyla yerlerdeyiz.Sportif rekabet mi yapıyoruz, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz, iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Ama bu gidişat da böyle devam etmez.Pek çok sebebi var, bunları da anlatacağım birkaç güne" dedi.