Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Koç, PFDK’ya sevk edildi
Giriş Tarihi: 7.10.2023

Koç, PFDK’ya sevk edildi

Koç, PFDK’ya sevk edildi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün bir TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "F.Bahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız
SON DAKİKA | AK Parti'de MKYK üyeleri belli oldu!
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Türkü rekora koşuyor
SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
Vah Engin’im vah!
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Koç, PFDK’ya sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA