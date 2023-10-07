Koç, PFDK’ya sevk edildi

Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün bir TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "F.Bahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."