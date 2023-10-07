Koç, PFDK’ya sevk edildi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün bir TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "F.Bahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem vediğer müsabaka görevlileri hakkındaaçıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."