Komik durumdayız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesi çok kısa bir açıklama yaparken, önemli mesajlar verdi. Karşılaşmayı yorumlayan Portekizli çalıştırıcı, "Slavia Prag teknik direktörü harika bir iş çıkarıyor. Takımı her geçen gün daha iyiye gidiyor,Zorlu bir rakip, gelirken zemine baktım ve iyi gözüküyor. İyi bir maç olması için bütün şartlar yerinde gözüküyor. Ne olursa olsun iyi sonuç almalıyız" ifadelerini kullandı.Eksik oyunculara değinen Mourinho,Kısıtlı bir kadroyla buraya geldik ama kazanmak istiyoruz. İşin komik kısmı; biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna alabileceğim 5 isim olacak. Oyuncu değiştirirken bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor" dedi.