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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Komisyon çılgınlığı

Komisyon çılgınlığı

İspanyollar, imzalar atılmayınca olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Baba Güler’in istediği yüksek komisyonun, transferi geciktirdiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler tam anlamıyla transfer girdabında… Başkan Ali Koç'un 'Bir yıl daha bizimle devam et' teklifi masada dururken, İspanya'dan Almanya'ya, İtalya'dan Hollanda'ya birçok kulüp, 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Böyle olunca da mutlu sona ulaşmak için her yol deneniyor. Transferde yetkili olan baba Ümit Güler, karar sürecinin uzamasındaki tek unsur olarak öne çıkıyor. İspanyol Relevo'nun muhabiri, sözleşmesinde '17.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Arda'nın transferi için 20 milyon Euro gibi bir rakam istediğini gündeme getirdi. Bu haber Portekiz'de de ses buldu. A Bola, "Arda Güler'in babası Mino Raiola (İbrahimovic, Pogba, Haaland'ın menajeri) kadar komisyon istiyor", Record, "Yıldız oyuncunun temsilcileri ürkütücü bir komisyon istiyor, tam 20 milyon Euro" yorumları yaptı

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Komisyon çılgınlığı
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