Komisyon çılgınlığı

Fenerbahçe'nin genç yıldızıBaşkan Ali Koç'unteklifi masada dururken, İspanya'dan Almanya'ya, İtalya'dan Hollanda'ya birçok kulüp, 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Böyle olunca da mutlu sona ulaşmak için her yol deneniyor. Transferde yetkili olan baba Ümit Güler, karar sürecinin uzamasındaki tek unsur olarak öne çıkıyor.sözleşmesinde '17.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Arda'nın transferi için 20 milyon Euro gibi bir rakam istediğini gündeme getirdi. Bu haber Portekiz'de de ses buldu. A Bola, "Record, "Yıldız oyuncunun temsilcileri ürkütücü bir komisyon istiyor, tam 20 milyon Euro" yorumları yaptı