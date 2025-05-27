Konuşmuyoruz!

Fenerbahçe, ligdeki son deplasman maçını farklı skorla kaybederken, büyük üzüntü yaşayan sarı-lacivertli futbolcular da konuşmama kararı aldı. Yayıncı kuruluş, karşılaşmanın ardından verdiği bilgide oyuncuların röportaja gelmeyeceğini duyurdu. Taraftarlar, sosyal medyadan yönetimi ve Jose Mourinho'yu istifaya davet ederken, futbolculara da bu kararından dolayı tepki gösterdi. Bu sene sıfır çeken sarı-lacivertliler, cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Konya maçıyla çile dolu sezonunu noktalayacak.