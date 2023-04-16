Konuşsam da bir şey değişmez!

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe stadında maalesef 1 gol yetmiyor. Birkaç gol atmak lazım.ifadelerini kullandı. Kafkas, milli takımdan öğrencisi Arda Güler'in çok büyük bir yıldız olduğunu belirterek, genç oyuncunun hem F.Bahçe hem milli takıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti.