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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Konuşsam da bir şey değişmez!

Konuşsam da bir şey değişmez!
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe stadında maalesef 1 gol yetmiyor. Birkaç gol atmak lazım. Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Duygusal tepkiler zarar verir. Bir şey değişmez biliyorum. Hakemin yaptığı davranış sorun değil, bunun öncesi var" ifadelerini kullandı. Kafkas, milli takımdan öğrencisi Arda Güler'in çok büyük bir yıldız olduğunu belirterek, genç oyuncunun hem F.Bahçe hem milli takıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

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Konuşsam da bir şey değişmez!
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