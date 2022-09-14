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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Korku dağları sardı

Korku dağları sardı
UEFA'nın yüksek riskli ilan ettiği Rennes- Fenerbahçe maçında 250 ila 300 civarı polis ve jandarma, 20 hızlı müdahale timi, 160 güvenlik görevlisi, 360 stat içi komiser görev yapacak. Fransız kulübü, gurbetçiler nedeniyle seyirci üstünlüğünü F.Bahçe'ye kaptırmamak için 19 bin kombine sahibine "Biletlerinizi devretmeyin" uyarısı yaptı. Gişelerden bilet satışı yasaklandı. F.Bahçe için misafir tribününde 1350 kişilik yer ayrıldı.

KOLTUK PEŞİNDE
AVRUPA Ligi B Grubu'na rakiplerini 2-1 yenerek başlayan Rennes ile Fenerbahçe bugün sahaya 3 puanı alıp liderlik koltuğunu ele geçirmek ve grupta iddialı hale gelmek için çıkacak. Roazhon Park Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus'tan Aleksei Kulbakov yönetecek. Mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. İsmi UEFA listesine yazılmayan Serdar Dursun dışında F.Bahçe'de eksik yok.

FORMAYI KAPTI!
Transferi çok eleştirilen Batshuayi bugün 11'de sahaya çıkacak. Dinamo Kiev karşısında ilk kez görev yapan Belçikalı santrfor, son 21 dakikada oyuna girip 3 puanı getirmişti. Bu gol, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden olan Dinamo Kiev karşısında bu sezon alınan ilk galibiyet olarak da kayıtlara geçmişti

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Korku dağları sardı
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