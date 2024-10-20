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Giriş Tarihi: 20.10.2024

Kostic formayı kaptı

Kostic formayı kaptı
F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçında sahaya süreceği kadroyu hazırladı. Sol kanatta Saint-Maximin'in yerine Filip Kostic'i hazırlayan Portekizli çalıştırıcı, sağ kanatta Tadic'e forma verecek. Milli ara öncesi Antalya maçında sonradan oyuna aldığı Kostic'in fizik olarak iyi bir seviyede olduğunu düşünen Mourinho, orta sahada ise Amrabat ile birlikte Fred'i oynatacak. Bu arada F.Bahçe'de sakatlıktan dönen Çağlar Söyüncü ve Osayi- Samuel, Samsun kadrosunda yer alırken, sakatlıkları olan İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise İstanbul'da bırakıldı.
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Kostic formayı kaptı
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