Kostic formayı kaptı

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçında sahaya süreceği kadroyu hazırladı. Sol kanatta Saint-Maximin'in yerine Filip Kostic'i hazırlayan Portekizli çalıştırıcı, sağ kanatta Tadic'e forma verecek.Bu arada F.Bahçe'de sakatlıktan dönen Çağlar Söyüncü ve Osayi- Samuel, Samsun kadrosunda yer alırken, sakatlıkları olanise İstanbul'da bırakıldı.