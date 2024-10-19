Kostic ilk 11’e göz kırpıyor

Fenerbahçe'de Filip Kostic'in Samsunspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. "3'lü savunmaya dönüyor" beklentilerinin aksine sarı-lacivertliler, 4-3-3 sistemine devam edecek. Teknik direktör Mourinho, savunmayıile kurarken sol kanatta Saint-Maximin'in yerine Kostic'i denedi. 31 yaşındaki futbolcu, fizik olarak gayet iyi bir seviyede bulunurken Samsun deplasmanında ilk 11'de olmayı planlıyor. Kostic'in sol bekte başlaması durumunda İrfan Can'ın sağ kanatta, Tadic'in ise solda forma giymesi ihtimaller arasında. Teknik heyet, ileri uçtavearasında tercih yapacak. Henüz beklentileri karşılayamayan En-Nesyri, takıma 1 gün geç katıldı.