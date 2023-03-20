Kral böyle istedi

G.Saray'ın kaybettiği haftada fırsatı kaçırmayan bir maçı eksik F.Bahçe, zirve ile puan farkını 6'ya indirdikarışık futbol gündemi sahadaki mücadelenin hızını kesti.Uzadıkça uzayan VAR incelemesi, oyunun temposuna da izlenme zevkine de sekte vurdu.ile bulduğu golde ofsayt bayrağı kalktı ancak iki dakika süren VAR incelemesi sonunda gol kararı çıktı.Osayi'nin sarı kartı için bile dakikalarca beklendi. Böylece ilk yarıya 10 dakika eklendi. Galatasaray'ın yenildiği haftada zirve ile puan farkını 6'ya indirip, rakibinin bay geçeceği haftayı da hesaba katarak 3 puan üzerinden geleceğe umutla bakmaya başlayan taraftarın hesapları şaşıp, umutları tükenirken sahneye Valencia çıktı.Emre, 'Mor'alleri yükselten golle skoru ilan etti. Kötü başlayan oyun güzel bitti.Süper Lig'de en son 8 Ocak'ta Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 kaybeden Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. 6 galibiyet alan, bir kez de berabere kalan sarı-lacivertliler, milli ara sonrası Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.Mor, bu sezon ligdeki tek golünü 2. hafta Kasımpaşa maçında bulmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşmadan sonra "Oyuna girerken hocam bana bire birlerde rakibin üstüne gitmemi söyledi. Ben de kalitemi göstermeye çalıştım" derken, Valencia'nın golleri içinsediye konuştu.ENNER Valencia, Emre'nin yaptığı 'Artık gol atma' şakası ile sözlerine başlayıp,dedi. Ekvadorlu yıldız, liderin puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerineKazanarak özgüvenli şekilde devam etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.