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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Kral böyle istedi

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Kral böyle istedi

İlk yarısı 10, ikinci devresi tam 11 dakika uzayan karşılaşmaya VAR damgasını vurdu. 4. dakikada Koulouris’in golüyle geriye düşen Kanarya, Rossi’nin sayısı iptal olunca soyunma odasına geride gitti. İkinci yarı iki penaltı ile Valencia sahneye çıktı. Emre skoru ilan etti. Jesus kırmızı kart gördü

G.Saray'ın kaybettiği haftada fırsatı kaçırmayan bir maçı eksik F.Bahçe, zirve ile puan farkını 6'ya indirdi
'Orta'ya karışık futbol gündemi sahadaki mücadelenin hızını kesti. Alanya-Fenerbahçe maçında her kararın içinde dakikalarca süren VAR incelemesi vardı. Uzadıkça uzayan VAR incelemesi, oyunun temposuna da izlenme zevkine de sekte vurdu. Ev sahibi ekibin 4. dakikada Koulouris ile bulduğu golde ofsayt bayrağı kalktı ancak iki dakika süren VAR incelemesi sonunda gol kararı çıktı. Fenerbahçe'nin 35. dakikada Rossi ile ağlara gönderdiği top, 3 dakika sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Osayi'nin sarı kartı için bile dakikalarca beklendi. Böylece ilk yarıya 10 dakika eklendi. Galatasaray'ın yenildiği haftada zirve ile puan farkını 6'ya indirip, rakibinin bay geçeceği haftayı da hesaba katarak 3 puan üzerinden geleceğe umutla bakmaya başlayan taraftarın hesapları şaşıp, umutları tükenirken sahneye Valencia çıktı. İki penaltıda da başrolde VAR vardı. Emre, 'Mor'alleri yükselten golle skoru ilan etti. Kötü başlayan oyun güzel bitti.

YENİLGİYİ UNUTTU
Süper Lig'de en son 8 Ocak'ta Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 kaybeden Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. 6 galibiyet alan, bir kez de berabere kalan sarı-lacivertliler, milli ara sonrası Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

ÇOK GOL ATTIN, ARTIK BIRAK!
EMRE Mor, bu sezon ligdeki tek golünü 2. hafta Kasımpaşa maçında bulmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşmadan sonra "Oyuna girerken hocam bana bire birlerde rakibin üstüne gitmemi söyledi. Ben de kalitemi göstermeye çalıştım" derken, Valencia'nın golleri içinse "2 gün önce ona 'artık gol atmayı bırak, çok attın' dedim. Tabi bu bir şakaydı. O tam bir gol makinesi" diye konuştu.

'G.SARAY'A BAKMIYORUZ'
ENNER Valencia, Emre'nin yaptığı 'Artık gol atma' şakası ile sözlerine başlayıp, "Onlara şu an olmaz, daha çok gol atmam gerektiğini söyledim. Hele takım bu gollerle kazanırsa benim için çok daha güzel oluyor" dedi. Ekvadorlu yıldız, liderin puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine "Galatasaray'a bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Rakiplerin ne yaptığı önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Kazanarak özgüvenli şekilde devam etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

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