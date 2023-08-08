Krunic için kaptan devrede

Sarı-lacivertlilerin net 1.5 milyon Euro’dan, 3 yıllık sözleşme önerdiği tecrübeli oyuncunun transferinde vatandaşı Dzeko da çalışıyor. Kaptan, tam üç kez görüştüğü Milanlı futbolcuya, İstanbul’u ve takımı anlattı
Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kolları sıvamış durumda. Ndombele,Ndidi, Paredes,Dominguez gibi isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasına aldığı Milan'ın orta sahası Krunic'le de görüşmelerini sıklaştırdı. İtalyan kulübünden 1 milyonEuro civarındanet ücret kazananBoşnak oyuncuya,1.5 milyonEuro'dan 3 yıllıksözleşme teklifindebulunuldu. Milan, sözleşmesi 2025 yılında bitecek Krunic için 10 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe bu rakamı6-7 milyon Euro bandınaçekmek için çalışıyor.
İSTANBUL GÜZEL, TAKIM POZITİF
İtalyanlarla pazarlıklar sürerken, oyuncuyu ikna görevi de vatandaşı Edin Dzeko'da. Fenerbahçe'nin yeni kaptanı tam 3 kez aradığı 29 yaşındaki oyuncuya İstanbul'dan bahsederkentakım içerisindeki pozitifhavayı, kulübün hedeflerini,taraftarın coşkusunu anlatıyor. Gelmeye sıcak olan Krunic, kulüpler arasındaki pazarlığın sonuçlanmasını bekliyor.