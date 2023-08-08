Krunic için kaptan devrede

Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kolları sıvamış durumda.gibi isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasına aldığı Milan'ın orta sahası Krunic'le de görüşmelerini sıklaştırdı.Milan, sözleşmesi 2025 yılında bitecek Krunic için 10 milyon Euro bonservis isterkenİtalyanlarla pazarlıklar sürerken, oyuncuyu ikna görevi de vatandaşı Edin Dzeko'da. Fenerbahçe'nin yeni kaptanı tam 3 kez aradığı 29 yaşındaki oyuncuyaGelmeye sıcak olan Krunic, kulüpler arasındaki pazarlığın sonuçlanmasını bekliyor.