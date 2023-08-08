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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Krunic için kaptan devrede

Samet YÜKSEL
Krunic için kaptan devrede

Sarı-lacivertlilerin net 1.5 milyon Euro’dan, 3 yıllık sözleşme önerdiği tecrübeli oyuncunun transferinde vatandaşı Dzeko da çalışıyor. Kaptan, tam üç kez görüştüğü Milanlı futbolcuya, İstanbul’u ve takımı anlattı

Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kolları sıvamış durumda. Ndombele, Ndidi, Paredes, Dominguez gibi isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasına aldığı Milan'ın orta sahası Krunic'le de görüşmelerini sıklaştırdı. İtalyan kulübünden 1 milyon Euro civarında net ücret kazanan Boşnak oyuncuya, 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunuldu. Milan, sözleşmesi 2025 yılında bitecek Krunic için 10 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe bu rakamı 6-7 milyon Euro bandına çekmek için çalışıyor.

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İtalyanlarla pazarlıklar sürerken, oyuncuyu ikna görevi de vatandaşı Edin Dzeko'da. Fenerbahçe'nin yeni kaptanı tam 3 kez aradığı 29 yaşındaki oyuncuya İstanbul'dan bahsederken takım içerisindeki pozitif havayı, kulübün hedeflerini, taraftarın coşkusunu anlatıyor. Gelmeye sıcak olan Krunic, kulüpler arasındaki pazarlığın sonuçlanmasını bekliyor.

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Krunic için kaptan devrede
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