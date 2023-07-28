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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Krunic transferi masada

Krunic transferi masada

Sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu için Milan’a önerisini sundu. Dominguez’de sorun çıkarsa, Krunic kadroya katılacak

F.Bahçe'nin birinci hedefi Nicolas Dominguez ancak sarı-lacivertliler, alternatif olarak Milan'ın Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic'i belirledi. Kanarya, sözleşmesi 2025'te bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüne resmi teklifini iletti. Oyuncunun satılık listesinde olmadığı ama Bosna Hersek Milli Takımı'nın da kaptanı olan Edin Dzeko faktörüyle Krunic'in ikna edileceğine inanıldığı öğrenildi. Dominguez için Bologna'dan olumsuz yanıt alınırsa, Krunic konusunda girişimler hızlanacak ve bu transfere nokta koyulacak.

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Krunic transferi masada
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