Krunic transferi masada

F.Bahçe'nin birinci hedefi Nicolas Dominguez ancak sarı-lacivertliler, alternatif olarak Milan'ın Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic'i belirledi. Kanarya, sözleşmesi 2025'te bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüne resmi teklifini iletti.ama Bosna Hersek Milli Takımı'nın da kaptanı olaninanıldığı öğrenildi. Dominguez için Bologna'dan olumsuz yanıt alınırsa, Krunic konusunda girişimler hızlanacak ve bu transfere nokta koyulacak.