Kulübedeki seyirciler!

Önemli yıldızların yokluğunda Trabzonspor'un (3-2) ardından Adana Demirspor (0-0) maçında da kazanamayan veFenerbahçe, bu sezon yedeklerinden istediği performansı alamıyor. Süper Lig'de geride kalan 12 hafta itibarıyla teknik direktör İsmail Kartal, 56 değişiklikten sadece 3 gol katkısı bulabildi.sonradan girip tabelayı değiştirdi. Özellikle son iki karşılaşmada oyunun sıkıştığı anlarda yapılanGeçen sezon çokça eleştirilen teknik direktör Jorge Jesus, F.Bahçe'yi kulübeden en çok gol çıkartan takım (16) yapmıştı.Satılan Rossi ile Arda Güler'in başrolde olduğu banchten Portekizli hoca, tam 16 gol katkısı aldı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinde bu sezon yedek güçler olumlu randıman veremedi.gibi isimler benzer etki yapamadı ve sonradan girdikleri maçlarda sıfır çektiler.Demir ile 0-0 beraber kalan ve aldığı 1 puanla averajla liderlik koltuğunu yeniden eline geçiren Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 6 deplasman maçında kalesinde hiç gol görmedi. Sarı-lacivertliler, bu alanda Avrupa'da da zirveye çıktı.Türkiye'de Kanarya'nın performansını1959'daki ilk lig sezonunda Galatasaray göstermişti.Adana Demirspor maçının 73. dakikasında Oosterwolde'ye karşı Rodrigues tarafından yapılan hareket için "açıklaması yaptı. Spor yazarları ve yorumcularının harekete yönelik görüşlerinin yer verildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Maçın hakeminin, yan hakemin, hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR'ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız? Giderek artan ve lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır?