Kulübeden gelen şifa

Kadıköy'de Alanya ile 2-2 berabere kalarak zirve yolculuğunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe,Yoğun yağmur nedeniyle, balçık haline gelen sahada ikinci yarıya 3 değişiklik birden yaparak başlayan tecrübeli hoca, amacına ulaştı.Kartal, İrfan'ın 1 gol-1 asisti, Serdar'ın golü ve Mert Hakan'ın Dzeko'ya yaptığı asistiyle 3 puanı söküp aldı.Fenerbahçe teknik direktörü, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gözler önüne serdi. Kulübeden sahaya sürdüğü isimlerdenKendisini mahcup etmeyen 9 oyuncu toplamda 19 kez tabelaya direkt etki ederek, Fenerbahçe'nin hanesine 12 puan yazdırdı.Dursun'un golüne en çok eşi Yasemin Dursun sevindi. Maç öncesi,ifadelerinin yer aldığı mesaj atan Yasemin hanım, golden sonra yaşadığı mutluluğu ve attığı çığlıkları da sosyal medya hesabından paylaştı. Serdar'ın şükür namazı için soluğu dün sabah Eyüp Sultan Camii'nde aldığı da taraftarların yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.