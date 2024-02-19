Kulübeden gelen şifa

Kadıköy'de Alanya ile 2-2 berabere kalarak zirve yolculuğunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal'ın hamleleriyle sonuca gitti.
Yoğun yağmur nedeniyle, balçık haline gelen sahada ikinci yarıya 3 değişiklik birden yaparak başlayan tecrübeli hoca, amacına ulaştı. Krunic'in yerine Mert Hakan, Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin yerine de Serdar Dursun'u alan
Kartal, İrfan'ın 1 gol-1 asisti, Serdar'ın golü ve Mert Hakan'ın Dzeko'ya yaptığı asistiyle 3 puanı söküp aldı.
SÜPER LİG'İN AÇIK ARA EN İYİSİ
Fenerbahçe teknik direktörü, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gözler önüne serdi. Kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden 9 gol-10 asistlik katkı alan Kartal, bu alanda ligin açık ara en iyi hocası olmayı sürdürdü.
Kendisini mahcup etmeyen 9 oyuncu toplamda 19 kez tabelaya direkt etki ederek, Fenerbahçe'nin hanesine 12 puan yazdırdı. Kulübeden gelerek en büyük katkıyı 3 gol-3 asistle İrfan Can Kahveci verirken onu 3 gol-1 asistle Batshuayi ve 1 gol-1 asistle King takip etti.
SOLUĞU EYÜP SULTAN'DA ALDI
SERDAR
Dursun'un golüne en çok eşi Yasemin Dursun sevindi. Maç öncesi, "Rize'yi seversin. Hislerime güveniyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksın. Oyuna girersen hemen golünü at Allah büyük"
ifadelerinin yer aldığı mesaj atan Yasemin hanım, golden sonra yaşadığı mutluluğu ve attığı çığlıkları da sosyal medya hesabından paylaştı. Serdar'ın şükür namazı için soluğu dün sabah Eyüp Sultan Camii'nde aldığı da taraftarların yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.