Kulüpler Birliği’nde Başkan yine Ali Koç

Kulüpler Birliği Vakfı, dün Maslak'ta toplantı yaptı. Mevcut Başkan Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin teveccühüyle görevine 1 yıl daha devam edeceğini söyledi. Yabancı sınırıyla ilgili de "9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Federasyondan en büyük ricamız, aralık ayına kadar 5 yıllık yabancı planını belirlemek ve bu tartışmaların rafa kalkması" dedi..Saray Başkanı Dursun Özbek'in 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı '20 senedir aklınız neredeydi' açıklamasına F.Bahçe'den yanıt geldi. Sosyal medya hesaplarından, G.Saray etiketlenerek, "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan G.Saray'a açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan, ister yöneticiler seviyesinde bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" çağrısında bulunuldu.