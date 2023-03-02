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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Kuntz’tan büyük ziyaret!

Kuntz’tan büyük ziyaret!
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün önce Florya sonra da Samandıra'daydı. Okan Buruk ve Jorge Jesus ile görüşen Alman hoca hem oyuncuların durumlarını sordu hem de iki teknik adam ile fikir alışverişinde bulundu.

Son karar İstanbulspor
ADANA DEMIRSPOR ile planladığı hazırlık maçı iptal olan Galatasaray, Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek İstanbulspor ile prova yapacak. İki takım, cumartesi günü Esenyurt'ta hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'e 11 Mart Cumartesi güng sahasındaki Kasımpaşa maçı ile dönüş yapacak.

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Kuntz’tan büyük ziyaret!
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