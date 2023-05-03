Kupa kazanacağım artık gelemem!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a sambacıların ilgisi bitmiyor… Sarı-lacivertli takımın başına geçtiği günden bu yana hemsürekli adı yazılan Jesus için son olarak Corinthians devreye girdi.sezon başlamadan gelmesi için bir hafta süre vermiş ancak Jesus,deyince Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlanmıştı.İki kupa hedefine kilitlenenPortekizli,diyerekkapıyı kapattı. Süper Lig'de liderG.Saray'la puan farkı 3'e inen ve TürkiyeKupası'nda yarı finalde olan Jesus,çifte şampiyonluğa inanıyor.F.BAHÇE, Sivasspor maçı öncesi İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan ve en az 3 hafta takımdan uzak kalması beklenen milli futbolcu Sivas'a götürülmedi. Sezonu kapatan Altay ve Lincoln'ün yanı sıra kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile hafta sonu Sivas'ta beyin sarsıntısı geçiren Valencia da İstanbul'da kaldı.Gürcan BİLGİÇmaçın stratejisi farklı. Çünkü rövanşı var.Bu da lig maçından daha farklı, daha pozisyonlu, daha tempolu bir karşılaşma vadediyor. Rıza hoca, lig maçının sonucunun, kupayı etkileyeceğini söylemişti. 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi tehdit edemediler. Dolayısıyla takımında güven problemi olabilir. Jesus'un ligi düşünerek bu karşılaşmada ciddi bir rotasyon da yapması söz konusu. O yüzdenAli Koç'un, Jorge Jesus'la devam etmek istediğini biliyoruz. Ama hocanın da prensipleri var. Net olarak fikrini de açıklamadı. FakatBen kesinlikle devam edilmesinden yanayım. Sezona konsantre olmak, iki kupanın peşine düşmek, fırsatları değerlendirmek şimdinin konusu olmalı.