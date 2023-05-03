Kupa kazanacağım artık gelemem!

Flamengo’nun Jorge Sampaoli ile anlaşmasından sonra Corinthians, Portekizli hocaya ‘Bize gel’ dedi. Jesus’un yanıtı, “2 kupa hedefine kilitlendim. Sözleşmem bitene kadar da kalacağım” oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a sambacıların ilgisi bitmiyor… Sarı-lacivertli takımın başına geçtiği günden bu yana hem Flamengohem de Brezilya MilliTakımı için sürekli adı yazılan Jesus için son olarak Corinthians devreye girdi. Portekizli hocanınbir dönem çalıştırdığıve büyük başarılara imzaattığı Flamengo, sezon başlamadan gelmesi için bir hafta süre vermiş ancak Jesus, 'Sözleşmem bittiktensonra gelebilirim' deyince Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlanmıştı.
SEZON SONUNDA SERBEST KALIYOR
Jesus'un görüşme talebindebulunan Brezilyaekibi Corinthians'ın teklifinigeri çevirdiği öğrenildi.İki kupa hedefine kilitlenenPortekizli, "Bunu dahaönce de defalarca söyledim.Fenerbahçe ile sözleşmemmayıs ayında bitiyor.Burada iki kupa kazanacağım.Takımım iki kulvarda da çok iddialı.Böyle bir ortamda hedefe kilitlenmişkenne görüşme yaparım ne de takımıbırakıp bir yere gidebilirim" diyerekkapıyı kapattı. Süper Lig'de liderG.Saray'la puan farkı 3'e inen ve TürkiyeKupası'nda yarı finalde olan Jesus,çifte şampiyonluğa inanıyor.
İSMAİL'DEN KÖTÜ HABER GELDİ
F.BAHÇE, Sivasspor maçı öncesi İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan ve en az 3 hafta takımdan uzak kalması beklenen milli futbolcu Sivas'a götürülmedi. Sezonu kapatan Altay ve Lincoln'ün yanı sıra kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile hafta sonu Sivas'ta beyin sarsıntısı geçiren Valencia da İstanbul'da kaldı.
2 SORU-2 CEVAP
Gürcan BİLGİÇ
Lig maçından daha tempolu olacaktır
Çifte şampiyonluk hedefine kilitlenenFenerbahçe, ligde rahat yendiğiSivas'la kupada karşılaşacak. Şansınınasıl görüyorsunuz? Bu maçın stratejisi farklı. Çünkü rövanşı var. Üç gün önce Fenerbahçe kazanmakzorundaydı. Bugünse avantajlı skor içinsahaya çıkacak. Risk alması gerekentakım Sivas... Bu da lig maçından daha farklı, daha pozisyonlu, daha tempolu bir karşılaşma vadediyor. Rıza hoca, lig maçının sonucunun, kupayı etkileyeceğini söylemişti. 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi tehdit edemediler. Dolayısıyla takımında güven problemi olabilir. Jesus'un ligi düşünerek bu karşılaşmada ciddi bir rotasyon da yapması söz konusu. O yüzden çok farklı performanslar seyredeceğimizzevkli bir maç bekliyorum.
Jesus kendini bağladı
Yeniden umutlar tazelenmişken,Jorge Jesus'la imzalar atılmalı mı? Başkan Ali Koç'un, Jorge Jesus'la devam etmek istediğini biliyoruz. Ama hocanın da prensipleri var. Net olarak fikrini de açıklamadı. Fakat 'Başkan varsa, ben devarım" diyerek kendini bağladı. Budurum resmiyete dökülmese de sankibir yıl daha devam edilecekmiş görüntüsüvar. Ben kesinlikle devam edilmesinden yanayım. Sezona konsantre olmak, iki kupanın peşine düşmek, fırsatları değerlendirmek şimdinin konusu olmalı.