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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Kupa kazanacağım artık gelemem!

Samet YÜKSEL
Kupa kazanacağım artık gelemem!

Flamengo’nun Jorge Sampaoli ile anlaşmasından sonra Corinthians, Portekizli hocaya ‘Bize gel’ dedi. Jesus’un yanıtı, “2 kupa hedefine kilitlendim. Sözleşmem bitene kadar da kalacağım” oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a sambacıların ilgisi bitmiyor… Sarı-lacivertli takımın başına geçtiği günden bu yana hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı için sürekli adı yazılan Jesus için son olarak Corinthians devreye girdi. Portekizli hocanın bir dönem çalıştırdığı ve büyük başarılara imza attığı Flamengo, sezon başlamadan gelmesi için bir hafta süre vermiş ancak Jesus, 'Sözleşmem bittikten sonra gelebilirim' deyince Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlanmıştı.

SEZON SONUNDA SERBEST KALIYOR
Jesus'un görüşme talebinde bulunan Brezilya ekibi Corinthians'ın teklifini geri çevirdiği öğrenildi. İki kupa hedefine kilitlenen Portekizli, "Bunu daha önce de defalarca söyledim. Fenerbahçe ile sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Burada iki kupa kazanacağım. Takımım iki kulvarda da çok iddialı. Böyle bir ortamda hedefe kilitlenmişken ne görüşme yaparım ne de takımı bırakıp bir yere gidebilirim" diyerek kapıyı kapattı. Süper Lig'de lider G.Saray'la puan farkı 3'e inen ve Türkiye Kupası'nda yarı finalde olan Jesus, çifte şampiyonluğa inanıyor.




İSMAİL'DEN KÖTÜ HABER GELDİ
F.BAHÇE, Sivasspor maçı öncesi İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan ve en az 3 hafta takımdan uzak kalması beklenen milli futbolcu Sivas'a götürülmedi. Sezonu kapatan Altay ve Lincoln'ün yanı sıra kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile hafta sonu Sivas'ta beyin sarsıntısı geçiren Valencia da İstanbul'da kaldı.

2 SORU-2 CEVAP
Gürcan BİLGİÇ

Lig maçından daha tempolu olacaktır

Çifte şampiyonluk hedefine kilitlenen Fenerbahçe, ligde rahat yendiği Sivas'la kupada karşılaşacak. Şansını nasıl görüyorsunuz?
Bu maçın stratejisi farklı. Çünkü rövanşı var. Üç gün önce Fenerbahçe kazanmak zorundaydı. Bugünse avantajlı skor için sahaya çıkacak. Risk alması gereken takım Sivas... Bu da lig maçından daha farklı, daha pozisyonlu, daha tempolu bir karşılaşma vadediyor. Rıza hoca, lig maçının sonucunun, kupayı etkileyeceğini söylemişti. 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi tehdit edemediler. Dolayısıyla takımında güven problemi olabilir. Jesus'un ligi düşünerek bu karşılaşmada ciddi bir rotasyon da yapması söz konusu. O yüzden çok farklı performanslar seyredeceğimiz zevkli bir maç bekliyorum.

Jesus kendini bağladı

Yeniden umutlar tazelenmişken, Jorge Jesus'la imzalar atılmalı mı?
Başkan Ali Koç'un, Jorge Jesus'la devam etmek istediğini biliyoruz. Ama hocanın da prensipleri var. Net olarak fikrini de açıklamadı. Fakat 'Başkan varsa, ben de varım" diyerek kendini bağladı. Bu durum resmiyete dökülmese de sanki bir yıl daha devam edilecekmiş görüntüsü var. Ben kesinlikle devam edilmesinden yanayım. Sezona konsantre olmak, iki kupanın peşine düşmek, fırsatları değerlendirmek şimdinin konusu olmalı.

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Kupa kazanacağım artık gelemem!
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