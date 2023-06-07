Kupayı bıraktı düğüne gitti!

Şampiyonluğu G.Saray'a kaptıran Fenerbahçe, pazar günü Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası finaline büyük önem veriyor. Sezonu boş kapatmak istemeyen ve 9 yıllık kupa hasretini bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler için bu karşılaşma çok kritik.Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Norveçli santrfor, düğün hazırlıkları için İstanbul'dan ayrılarakgitti. Hafta sonu takıma katılması beklenmeyen 31 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.