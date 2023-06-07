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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Kupayı bıraktı düğüne gitti!

Kupayı bıraktı düğüne gitti!
Şampiyonluğu G.Saray'a kaptıran Fenerbahçe, pazar günü Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası finaline büyük önem veriyor. Sezonu boş kapatmak istemeyen ve 9 yıllık kupa hasretini bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler için bu karşılaşma çok kritik. Ancak Joshua King aynı şekilde düşünmüyor. Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Norveçli santrfor, düğün hazırlıkları için İstanbul'dan ayrılarak Yunan Adası Mykonos'a gitti. Hafta sonu takıma katılması beklenmeyen 31 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

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Kupayı bıraktı düğüne gitti!
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