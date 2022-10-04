Kurt kapanı!

Tecrübeli Jesus, ilk derbisinde 47 yaşındaki meslektaşı Valerien İsmael’i tuzağa düşürdü
Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki kurt hocası Jorge Jesus'un, 47 yaşındaki meslektaşı Valerien İsmael'e kurduğu tuzak boşa gitmedi. Beşiktaş maçı öncesi 10 gün boyunca Samandıra'da13-14 saat mesai yapan Jesus, Muleka'nınsavunma arkasına kaçışlarına detaylı çalışmıştı.Genç futbolcuyu 4 kez ofsayta düşürensarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı ise 7 kez ofsayttabıraktı. Takıma yeni dönmesine, maç eksiğinin olmasına ve haftalar sonra ilk maçına çıkmasına rağmen Serdar Aziz de üçlü savunmaya çabuk uyum sağlayarak takımına savunmada ciddi katkı verdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de ise bu sezon oynadığı 7maçta rakiplerini 36 kez ofsayta düşürerek, bualanda Lig'in zirvesinde yer aldı.
7 MAÇ, 36 OFSAYT
Fenerbahçe, Ümraniye ve Kasımpaşa'yı 2, Adana Demir ile Alanya'yı 4, Konya'yı 8, Kayseri'yi 9, Beşiktaş'ı 7 kez ofsayta düşürdü.