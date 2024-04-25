La Liga yolu göründü

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da 52 müsabaka yaparken
futbolcuları da ortaya koyduğu yüksek performansla vitrine çıktı… Takip edilenler listesine eklenen son isim İrfan Can Kahveci oldu. Bu sezon 44 maçta forma giyen ve kariyer sezonunu yaşayan
28 yaşındaki sağ kanat, Sevilla'nın radarına girdi. İspanyollar, sarı-lacivertli takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi olan
başarılı oyuncu için sezon sonu kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
BAŞAKŞEHİR'DEN 7 MİLYON EURO'YA ALINDI
İrfan Can, 29 lig maçında 11 gol-9 asist, Avrupa'da 14 karşılaşmada 6 gol-3 asiste imza atarken toplamda 17 gol-12 asistle 29 gole katkı verdi. Milli futbolcu da Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun devre arasında 7 milyon Euro bonservisle Başakşehir'den aldığı İrfan için 15-20 milyon Euro arasında bir ücret düşünüyor.