La Liga yolu göründü

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye ve Avrupa'dafutbolcuları da ortaya koyduğu yüksek performansla vitrine çıktı… Takip edilenler listesine eklenen son isim İrfan Can Kahveci oldu.28 yaşındaki sağ kanat, Sevilla'nın radarına girdi. İspanyollar, sarı-lacivertli takımlabaşarılı oyuncu için sezon sonu kapıyı çalmaya hazırlanıyor.İrfan Can, 29 lig maçında 11 gol-9 asist, Avrupa'da 14 karşılaşmada 6 gol-3 asiste imza atarken toplamda 17 gol-12 asistle 29 gole katkı verdi. Milli futbolcu da Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun devre arasında