Ligde maçlar sahada kazanılmıyor

enerbahçe'nin Avrupa defterini kapattığı karşılaşma sonrası Jorge Jesus şunları söyledi:Sevilla'daki dezavantajlı skoru tersine çeviremedik. Tribünlerin attığı maddeler ritmimizi bozdu.Sevilla'nın bir tana pozisyonu yok.Biz turu burada değil İspanya'da kaybettik." Portekizli hoca en büyük hedeflerinin lig olduğunu belirtip çok tartışılacak ifadeler kullandı: "