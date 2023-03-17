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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Ligde maçlar sahada kazanılmıyor

Ligde maçlar sahada kazanılmıyor

Avrupa’ya veda sonrası Jesus, “Bizim büyük hedefimiz lig” dedi ve adeta isyan etti: “Maçlar sahada kazanılmalı. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu.”

Fenerbahçe'nin Avrupa defterini kapattığı karşılaşma sonrası Jorge Jesus şunları söyledi: "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sevilla'daki dezavantajlı skoru tersine çeviremedik. Tribünlerin attığı maddeler ritmimizi bozdu. Sevilla'nın istediği de buydu. Kendi taraftarlarımızın attığı maddelerle oyun durunca onların istediği oldu. Sevilla'nın bir tana pozisyonu yok. Kaleye 15 şut çektik. Topa yüzde 65 sahip olduk. Biz turu burada değil İspanya'da kaybettik." Portekizli hoca en büyük hedeflerinin lig olduğunu belirtip çok tartışılacak ifadeler kullandı: "Bu ligin sportif anlamda gerçekliği yok saha içinde. Ligi kim kazanırsa kazansın maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil."

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Ligde maçlar sahada kazanılmıyor
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