Livakovic geldi Altay gitti!

Önümüzdeki sezon kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen Kanarya, transferi için haftalardır uğraş verdiği Dominik Livakovic'i açıklamaya hazırlanıyor. Oyuncununkulübü Dinamo Zagreb ile 9 milyonEuro'ya el sıkışan yönetim,tecrübeli eldiveni de iknaetti. 28 yaşındaki Livakovic'in gelişiyle kulübe yolu gözüken Altay Bayındır ise sözleşmesi uzatılmasına rağmen, ayrılık kararı aldı. Kontratında "6milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi, Ajax'la anlaşma sağladı. Altay'ı 2 yıldırtakibe alan Hollanda takımı,hafta sonuna kadarF.Bahçe'nin hesabına 6milyon Euro'yu yatırarak,bu transfere son noktayıkoyacak.