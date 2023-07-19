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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Livakovic geldi Altay gitti!

Samet YÜKSEL
Livakovic geldi Altay gitti!

F.Bahçe, Hırvat kaleci ve kulübü Dinamo Zagreb ile her konuda anlaştı. Yedek kalmak istemeyen Altay Bayındır ise Ajax’la el sıkıştı

Önümüzdeki sezon kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen Kanarya, transferi için haftalardır uğraş verdiği Dominik Livakovic'i açıklamaya hazırlanıyor. Oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile 9 milyon Euro'ya el sıkışan yönetim, tecrübeli eldiveni de ikna etti. 28 yaşındaki Livakovic'in gelişiyle kulübe yolu gözüken Altay Bayındır ise sözleşmesi uzatılmasına rağmen, ayrılık kararı aldı. Kontratında "6 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi, Ajax'la anlaşma sağladı. Altay'ı 2 yıldır takibe alan Hollanda takımı, hafta sonuna kadar F.Bahçe'nin hesabına 6 milyon Euro'yu yatırarak, bu transfere son noktayı koyacak.

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Livakovic geldi Altay gitti!
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