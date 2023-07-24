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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Livakovic haftası

BERKAY TURAN
Livakovic haftası

Zaha’yı ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran sarı-lacivertliler Dominik Livakovic için umutlu bekleyişini sürdürüyor. Gelmeye dünden hazır olan 28 yaşındaki eldiven, Al-Nassr’ın 6 milyon Euro’luk teklifini reddetti

Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat gibi iki önemli isme sahip Fenerbahçe, işi şansa bırakmak istemediği için Dominik Livakovic'i kadrosuna katmayı düşünüyor. Geçen sezon biter bitmez Hırvat eldivenle anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisini bir yıl daha elinde tutan Dinamo Zagreb'in '10 milyon Euro' inadını kıramıyor. 28 yaşındaki kaleci son olarak Suudi ekibi Al-Nassr'ın yıllık 6 milyon Euro'dan 5 senelik kontrat teklifini reddederek Fenerbahçe'yi istediğini bir kez daha gösterdi. Kanarya'nın 9 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı Livakovic'te bu hafta olumlu ya da olumsuz bir kararın verilmesi bekleniyor.



ALTAY AĞIR BASIYOR
F.Bahçe ilk resmi maçına çarşamba günü Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasıyla çıkacak. Zimbru'ya karşı kaleyi Altay Bayındır'ın mı yoksa İrfan Can Eğribayat'ın mı koruyacağı merak konusu. Hazırlık maçlarındaki tercihler, Altay'ın ağır bastığını gösteriyor. Teknik direktör İsmail Kartal 4 hazırlık karşılaşmasının 2'sinde Altay'ı, 1'inde İrfan Can'ı 90 dakika oynattı. Kızılyıldız'a karşı iki kaleci de 45'er dakika görev yaptı. 3-1 kaybedilen bu mücadelede iki golü Altay, bir golü de İrfan Can kalesinde gördü. 1-0 kazanılan Neftçi ve son olarak Samandıra'da basına kapalı oynanan ve 5-0 biten G.Birliği maçında Altay kalesini gole kapattı. İrfan Can ise Zenit'e (0-0) geçit vermedi. Ancak penaltı atışlarında kalesinde 4 gol gördü.

SZALAI'DEN 12 MILYON EURO
Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi için izin verdiği Attila Szalai, bugün Hoffenheim için sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Bundesliga ekibine resmi imzayı atacak. Sarı-lacivertliler 2021'de 2.2 milyon Euro ödeyerek Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'dan aldığı Macar stoperden 12 milyon Euro (yaklaşık 360 milyon TL) kazanacak. Szalai geçen sezon Jorge Jesus'un en çok görev verdiği isim olmuştu.

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Transfer için karar maçı!
İsmail Kartal bir seçimin eşiğinde; teknik heyet ve yönetim olarak Altay Bayındır'a güveniyorlar, taraftarın da ön yargısını yıkmaya çalışıyorlar. Altay tarafı da bu işin farkında. O yüzden transfer görüşmeleri yapılıyor. Çarşamba günü Kadıköy'de bir karar gecesi yaşayabiliriz. İsmail hocanın, Altay'ı seçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı da sezonun ilk resmi maçında kalecisinin ve takımının arkasında durmalı. Bu karşılaşma transfer planlamasında da yönetimin bakış açısını değiştirebilir. Eğer kaleye İrfan Can Eğribayat geçerse bilin ki önümüzdeki sezon Altay yok.

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