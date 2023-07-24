Livakovic haftası

Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat gibi iki önemli isme sahip Fenerbahçe, işi şansa bırakmak istemediği için Dominik Livakovic'i kadrosuna katmayı düşünüyor.28 yaşındaki kaleci son olarak Suudi ekibi Al-Nassr'ın yıllık 6 milyon Euro'dan 5 senelik kontrat teklifini reddederek Fenerbahçe'yi istediğini bir kez daha gösterdi..Bahçe ilk resmi maçına çarşamba günü Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasıyla çıkacak.Hazırlık maçlarındaki tercihler, Altay'ın ağır bastığını gösteriyor. Teknik direktör İsmail KartalKızılyıldız'a karşı iki kaleci de 45'er dakika görev yaptı.1-0 kazanılan Neftçi ve son olarak Samandıra'da basına kapalı oynanan ve 5-0 biten G.Birliği maçında Altay kalesini gole kapattı. İrfan Can ise Zenit'e (0-0) geçit vermedi. Ancak penaltı atışlarında kalesinde 4 gol gördü.Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi için izin verdiği Attila Szalai, bugün Hoffenheim için sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Bundesliga ekibine resmi imzayı atacak. Sarı-lacivertliler 2021'de 2.2 milyon Euro ödeyerek Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'dan aldığı Macar stoperden 12 milyon Euro (yaklaşık 360 milyon TL) kazanacak. Szalai geçen sezon Jorge Jesus'un en çok görev verdiği isim olmuştu.Transfer için karar maçı!Kartal bir seçimin eşiğinde; teknik heyet ve yönetim olarak Altay Bayındır'a güveniyorlar,Altay tarafı da bu işin farkında. O yüzden transfer görüşmeleri yapılıyor.İsmail hocanın, Altay'ı seçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı da sezonun ilk resmi maçında kalecisinin ve takımının arkasında durmalı. Bu karşılaşma transfer planlamasında da yönetimin bakış açısını değiştirebilir.