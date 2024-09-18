Livakovic küllerinden doğdu

Fenerbahçe bu sezon 8 değil adeta 9 transfer yaptı... Sarılacivertli takımın geçen sezon çok eleştirilen kalecisi Dominik Livakovic, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı. Büyük bir değişimle sezona giriş yapan Hırvat file bekçisinin arkasında ise Jose Mourinho var.Başarılı eldiveni değiştirmeyi düşünmeyen vediyen Portekizli hoca, oyuncusuna öz güven aşıladı. Moral bulan ve performansıyla utandırmayan Livakovic, Galatasaray derbisinde takımının önemli kozlarından biri olacak.