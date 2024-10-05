Livakovic olmasa F.Bahçe yanmıştı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ortaya koyduğu performansla altın gibi parlıyor. Geçen dönem zaman zaman kötü oyunuyla eleştiri oklarının hedefine koyulanSüper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirenSarı-lacivertlilerin, 2-1 kazandığı Union Saint-Gilloise maçında 5, Twente ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada da rakibinBöylece maç başına 6,5'lik kurtarış değeriyle (toplam 13) Frankfurt'un kalecisi Kaua Santos ile birlikte Avrupa Ligi'nde adını zirveye yazdırdı.Bu sezon 7'si Süper Lig olmak üzere 6'sı Avrupa kupasında toplam 13 karşılaşmada kaleyi başarıyla koruyanSarı-lacivertli file bekçisi, 5 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Livakovic, Twente karşısındaki yaptığı 8 kurtarışla Volkan Demirel'in ardından bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe kalecisi olmayı başardı.