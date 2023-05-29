Livakovic veda etti, taraftarlar heyecanlandı

F.Bahçe'nin gündeminde olan ve transferinde aşama kaydettiği Dominik Livakovic'te dün sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in ligdeki son maçı olan Gorica karşılaşmasının 83. dakikasında oyundan alındı. Bu olay, Livakovic'in vedası olarak yorumlanırken tecrübeli file bekçisinin de taraftarları alkışlaması dikkat çekti. Dinamo Zagreb Başkanı Vlatka Peras ise önceki gün, "Livakovic'in serbest kalma maddesi (10 milyon Euro) var. Bu maddeyi karşılayabilecek kulüp, oyuncumuzla da anlaşırsa onun haklarını alabilir" demişti.