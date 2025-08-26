Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Livakovic’e Nottingham kanca attı!
Giriş Tarihi: 26.8.2025

FENERBAHÇE'DE gözden çıkarılan Dominik Livakovic'e İngiliz ekibi Nottingham Forest talip oldu. Eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. The Guardian'ın haberine göre; Hırvat kaleci için Fenerbahçe ve Premier Lig temsilcisi görüşmeler yürütüyor. Haberde, 30 yaşındaki file bekçisinin gitmeyi düşündüğü ancak maaş konusunda henüz istediği noktaya gelinemediği aktarıldı. Tecrübeli eldiven, sarı-lacivertlilerde 72 maçta 78 gol yerken, 26 maçta kalesini kapattı.
