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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Luan Peres’te kırık yok

Luan Peres’te kırık yok

Rennes maçında sakatlanan Brezilyalı’da korkulan olmadı

Fenerbahçe'nın Rennes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Luan Peres'ten iyi haber geldi. Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres'in Fransa'da yapılan ilk kontrolünde kırık olmadığı açıklandı. Dün İstanbul'da kapsamlı bir kontrolden geçen Brezilyalı stoperin, 15 gün yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

8. maç da kapalı gişe
Fenerbahçe'yi 12. adamı yalnız bırakmıyor. Sarı-lacivertlilerin yarın Alanyaspor ile Kadıköy'de oynayacağı Süper Lig karşılaşmasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi. Ülker Stadyumu'nda bu sezon üst üste 8'inci iç saha maçı da kapalı gişe oynanacak.

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Luan Peres’te kırık yok
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