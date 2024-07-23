Lugano’yu elerse rakibi Lille

Takımlarımız Avrupa sınavlarına çıkmadan muhtemel yeni rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşacak. Kanarya, Lugano'ya elenmesi durumunda ise Dinamo Kiev (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakip olacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve perşembe günü ilk maçını Slovakya'da Ruzomberok ile oynayacak Trabzonspor
ise rakibini elemesi halinde Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya)
eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fırtına Ruzomberok'u geçemezse yoluna Konferans Ligi 3. Eleme turundan devam edecek ve Hajduk Split (Hırvatistan)-Torshavn (Faroe Adaları)
eşlemesinin kazananı ile karşılaşacak. Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda perşembe günü San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacak Başakşehir rakibini elerse 3. eleme turunda Iberia 1999 (İspanya)- Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
GENESIO KOLTUĞA OTURDU MBAPPE'YI KADROYA KATTI
FRANSA Ligi'ni 4. sırada bitiren Lille, Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Meunier'yi renklerine bağladı. Fransız ekibinin kadrosuna kattığı diğer isimler Mukau, Ethan Mbappe, Lisandru Olmeta ve Trevis Dago oldu. Ethan, PSG'den Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe'nin kardeşi... Ethan da PSG'den Lille'in yolunu tuttu. Takımın parlayan yıldızı Jonathan David... Kanadalı forvet geçen sezon 47 maçta 26 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekti. Lille de sezona yeni bir teknik direktörle başlayacak. Fonseca'nın, Milan'a gitmesinin ardından göreve Bruno Genesio getirildi.