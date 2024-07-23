Lugano’yu elerse rakibi Lille

Takımlarımız Avrupa sınavlarına çıkmadan muhtemel yeni rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşacak. Kanarya, Lugano'ya elenmesi durumunda ise Dinamo Kiev (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakip olacak.ise rakibini elemesi halindeeşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fırtına Ruzomberok'u geçemezse yolunaeşlemesinin kazananı ile karşılaşacak. Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda perşembe günü San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacakFRANSA Ligi'ni 4. sırada bitiren Lille, Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Meunier'yi renklerine bağladı. Fransız ekibinin kadrosuna kattığı diğer isimler Mukau, Ethan Mbappe, Lisandru Olmeta ve Trevis Dago oldu. Ethan, PSG'den Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe'nin kardeşi... Ethan da PSG'den Lille'in yolunu tuttu. Takımın parlayan yıldızı Jonathan David... Kanadalı forvet geçen sezon 47 maçta 26 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekti. Lille de sezona yeni bir teknik direktörle başlayacak. Fonseca'nın, Milan'a gitmesinin ardından göreve Bruno Genesio getirildi.